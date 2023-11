Viki Gabor ma szansę na wygraną Eurowizji 2019 tak jak rok temu dokonała tego Roksana Węgiel? Na razie Viki Gabor - dwunastolatka mieszkająca obecnie w Nowej Hucie - jest świetnie oceniana przez jury, jej piosenkę "Superhero" użytkownicy YouTube odtwarzają najczęściej w porównaniu z innymi piosenkami, które biorą udział w Eurowizji 2019 dla dzieci. To wiele mówi o hicie Viki Gabor. Ale czy to wystarczy?

To jest świetne, że piosenka Viki „Superhero” jest grana w rozgłośniach radiowych przed konkursem. Piosenka świetnie sobie radzi na antenach. Ubiegłoroczna piosenka Roxany Węgiel nie miała tyle szczęścia (...) Viki jest też świetnie oceniana przez internautów, liczba wyświetleń jej utworu na YouTube przewyższyła tę u pozostałych uczestników razem wziętych. Rzeczywiście dobrze to zwiastuje - powiedział Mateusz Szymkowiak dla muzyka.dziennik.pl.

Mamy nadzieję, że Viki Gabor wygra, z pewnością będzie to jednak bardzo trudne - nieczęsto się zdarza, żeby jeden kraj wygrał dwa razy z rzędu konkurs Eurowizji.

Czy wygramy drugi raz z rzędu? Pewnie będzie trudno, ale nie jest to niemożliwe. To pokazuje duża Eurowizja, bo tam zdarzało się, że kraje wygrywały dwa razy z rzędu, a Irlandia zrobiła to trzy razy z rzędu. W przypadku Juniora jeszcze to się nie zdarzyło, ale miejmy nadzieję, że Polska to przełamie.

Viki Gabor ma szansę na wygraną? Które miejsce zajmie Viki Gabor na Eurowizji 2019?

Viki Gabor ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Bardzo wysoko poprzeczkę postawiła jej Roksana Wegiel, która w ubiegłym roku wygrała Eurowizję.

Wydaje mi się, że Top 5 mamy. Wszystko zweryfikują próby na żywo – zawsze jest tak w przypadku Eurowizji Junior, jak i tej dużej. Piosenka, która jest nagrana w studiu zupełnie inaczej brzmi na żywo. Często artyści nie potrafią równie fajnie oddać tego, co świetnie brzmi ze studyjnego nagrania i na odwrót - powiedział Szymkowiak.

A wy myślicie, że Viki Gabor wygra? Posłuchajcie jej piosenki "Superhero"! Piosenkę „Superhero” napisali dla niej jej starsi koledzy po fachu - Patryk Kumór i Lanberry oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Tekst piosenki "Superhero" Viki Gabor

Do you know what we're fighting for?

The clock is ticking and the time has come

Spread the love now, fight for love now

Don't judge

Do you know what we're fighting for?

Powiedz tak i podziel się tym szczęściem

Cały świat naszym domem jest

Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce

Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas

We are the superheroes, we can save the world

So come together cause together we are one

Let's build a home

A place that we call home, a place that we know

We are the superheroes, we can save the world

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Dam ci na to słowo - możemy dziś

Ułożyć świat na nowo na lepsze dni

Póki płonie w nas nadziei ogień

Dam ci na to słowo, że warto żyć

Powiedz tak i podziel się tym szczęściem

Cały świat naszym domem jest

Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce

Freedom is our call, it's in my blood

Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór

Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz

Teraz mogę wolna być jak wiatr, tańczyć pośród fal

Nad nami niebo pełne spadających gwiazd

Zabiorę Cię ze sobą ponad szczyty gór

Znajdziemy nas na nowo gdzieś w dolinie burz

Teraz mogę wolna być jak wiatr, tańczyć pośród fal

Nad nami niebo pełne spadających gwiazd

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

We are the superheroes, we can save the world.

My trzymamy kciuki za Viki Gabor!

W ubiegłym roku Eurowizję wygrała Roksana Węgiel.