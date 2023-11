3 z 4

Według wszelkich ankiet, sond i głosowania fanów konkursu, największe szansę na reprezentowanie naszego kraju ma Viki Gabor, o której już teraz mówi się, że jest nową Roksaną Węgiel!

Kim jest Viki Gabor z Szansy na sukces?

11-letnia Wiktoria (bo tak naprawdę się nazywa) sławę zdobyła w programie "The Voice Kids" (w drugiej edycji zajęła drugie miejsce). Podczas castingu zachwyciła wszystkich jurorów wykonaniem utwory Katy Perry „Roar”. Trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Co ciekawe, Viki urodziła się w Niemczech, wychowała w Anglii, a dopiero od niedawna mieszka w Polsce. Jej debiutancki singiel to „Time”, który wykonała podczas Top of the top Festival w Sopocie w TVN.

Zwycięzcę poznamy już dziś, w niedzielę o godz. 15:15 w TVP 2 podczas wielkiego finału „Szansy na sukces”.

Poznajcie również nowych prowadzących show!