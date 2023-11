Znamy miejsce i datę Eurowizji Junior 2019! Choć na początku spekulowano, że Eurowizja dla dzieci odbędzie się w Krakowie, to teraz już oficjalnie wiadomo, że to Gliwice będą gospodarzem tego prestiżowego konkursu! Finał zobaczymy w Arenie Gliwice, która może pomieścić ponad 17 tysięcy widzów! Kiedy? 24 listopada!

Eurowizja Junior 2019 w Polsce w Gliwicach

Wybór tego miasta jest dość zaskakujący. Szef EBU, Noel Curran, kilka tygodni temu zdradził, że Eurowizja Junior 2019 odbędzie się... w Krakowie. TVP jednak szybko zdementowało te informacje. Ponadto - większe miasta, takie jak Warszawa czy Gdańsk, nie były brane po uwagę ze względu ma brak odpowiednich hal do zorganizowania tego typu imprezy. Stanęło więc na Gliwicach. To tam, już 24 listopada 2019 roku, odbędzie się 17. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2019!

Decyzja o przyznaniu Gliwicom statusu Miasta-Gospodarza tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji Junior napawa mnie radością i dumą. Telewizja Polska jest w pełni przygotowana na to wspaniałe wydarzenie, przygotowujemy się do Konkursu z wielkim zaangażowaniem i pasją. Cieszymy się, że Gliwice, miasto w pięknym, historycznym regionie, jakim jest Śląsk, będzie naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Arena Gliwice to znakomity obiekt, z którym wiążemy nadzieje na rewelacyjne, rozrywkowe widowisko – podkreślił Jacek Kurski, prezes TVP, na konferencji prasowej.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2019?

Oczywiście polskiego reprezentanta poznamy dopiero za kilka miesięcy. Na pewno jednak będzie ciążyła na nim ogromna presja - w końcu to dzięki wygranej Polki w zeszłym roku organizacja konkursu trafiła w nasze ręce. Roksana Węgiel w utworze "Anyone I Want To Be" pokonała reprezentantów 19 krajów i sięgnęła po główną nagrodę. Zwycięstwo daje jej możliwość wystąpienia na "dorosłej" Eurowizji, która już w maju w Izraelu! Polskę na Eurowizji 2019 będzie reprezentował zespół Tulia.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję dla dzieci w 2018 roku!

