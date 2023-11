Wiadomość o tym, że zespół Tulia weźmie udział w tegorocznej Eurowizji zaskoczyła chyba wszystkich. Niestety, chociaż Komisja Konkursowa TVP już pięć dni temu (15 lutego) ogłosiła, że Tulia będzie reprezentować Polskę podczas muzycznego konkursu w Tel Avivie, to wciąż nie wiadomo, jaką piosenkę zaśpiewają dziewczyny z folkowej grupy. Od razu jednak pojawiły się porównania zespołu do Cleo, która kilka lat temu zaśpiewała na Eurowizji "My Słowianie". Tulia nie chce być jednak porównywana do jurorki "The Voice Kids" - wokalistki odpowiedziały na krytyczne uwagi i wbiły Cleo małą szpilę!

Wokalistki z Tulii mają dość porównań do Cleo

Artystki z zespołu Tulia w rozmowie z portalem plejada.pl przyznały, że mają dość porównań do Cleo i Donatana, który wystąpili na Eurowizji w 2014 roku. Wokalistki powiedziały wprost, że piosenka "My Słowianie" była... satyrą.

Uderzają zwłaszcza komentarze od osób, które nie przesłuchały naszej muzyki, w których sugeruje się nam "ubijanie masła na scenie" - to jest dosłowny cytat. Pamiętajmy, że numer i występ Cleo i Donatana był czystą i właściwie znakomitą satyrą. Nie użyto tam jednak elementów folku, poza uroczymi kreacjami pięknych modelek i tancerek- oceniły w rozmowie z portalem.

Dominika Siepka, Joanna Sinkiewicz, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak przypominają, że tworzą zupełnie inną muzykę niż Cleo i Donatan. Cleo z kolei kilka dni temu na swoim profilu na Instagramie napisała wprost, że to ona przetarła "folkowy szlak" swoim występem na Eurowizji. Trzyma jednak kciuki za Tulię!

5 lat temu z Don'em przetarliśmy na Eurowizji folkowy szlak ???????? Mimo wielu sceptycznych głosów zastanawiających się czy warto pokazywać nasz swojski koloryt zrobiliśmy swoją robotę dobrze! - napisała Cleo. Cieszy mnie, że w tym roku sięgnięto po nasze sprawdzone folkowe rozwiązanie - od kilku lat namawiałam na to wszystkich.

Jesteście zaskoczeni komentarzem zespołu Tulia?

