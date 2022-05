Eurowizja 2022: Te kreacje przejdą do historii tegorocznego konkursu! 

Już w sobotę, 14 maja Krystian Ochman pojawi się na scenie w finale Eurowizji 2022. Polscy widzowie wiążą wielkie nadzieje z występem naszego reprezentanta. Piosenkarz cieszy się wysokimi notowaniami bukmacherów. Choć po półfinale w mediach przeważają pozytywne reakcje fanów, to możemy znaleźć również bardziej krytyczne uwagi. Oglądający mają pewne zastrzeżenia co do tego, jak zaprezentował się Krystian Ochman. Co ciekawe, problem z jego występem ma również Michał Szpak. Co nie spodobało się gwieździe? Zobacz także: Eurowizja 2022: Krystian Ochman w wielkim finale! Jacek Kurski gratuluje i zdradza prawdziwe wyniki Eurowizja 2022: Fanom nie spodobała się oprawa występu Krystiana Ochmana! "Te efekty nie były potrzebne" Występ Krystiana Ochmana w półfinale Eurowizji 2022 wywołał wielkie emocje. Chociaż wszyscy nadal zachwycają się nad umiejętnościami wokalnymi naszego reprezentanta, to okazuje się, że widzom znacznie mniej spodobał się staging. Warto przypomnieć, że piosenkarz pojawił się na scenie z czterema tancerkami z grupy tanecznej Agustina Egurroli. W trakcie występu jedna z dziewczyn wpadła na artystę, co oglądający odebrali jako pomyłkę. Największa krytyka spadła jednak na efekty wizualne. - Te efekty nie były potrzebne - Te kiczowate efekty nie były potrzebne... Po co to wszystko? Na szczęście talent broni się sam - Wygląda to tak, jakby sześciolatek właśnie nauczył się korzystać z efektów programu PowerPoint - Za dużo tych efektów specjalnych. Ochman i jego głos to perfekcja sama w sobie - To naprawdę nie potrzebuje efektów... - czytamy w komentarzach widzów TVP. Najwyraźniej nie tylko fani byli zawiedzeni oprawą wizualną występu naszego reprezentanta. O tym, jak na scenie w półfinale Eurowizji 2022 wypadł Krystian Ochman ,...