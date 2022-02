Eurowizja 2022: Krystian Ochman prezentuje singiel "River"! To on pojedzie na konkurs? 

Już 3 marca odbędą się krajowe eliminacje do Eurowizji 2018, w których weźmie udział zwyciężczyni ostatniej edycji show " The Voice Of Poland " Marta Gałuszewska . Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że na Krajowych Eliminacjach Marta zaprezentuje angielską wersję swojego debiutanckiego singla "Nie mów mi nie". My już mamy ten utwór! Zobacz: A jednak! Gwiazda "The Voice of Poland" powalczy o Eurowizję 2018. Ma ogromne szanse na wygraną Marta Gałuszewska pojedzie na Eurowizję 2018? Okazuje się, że utwór Marty Gałuszewskiej można usłyszeć w zapowiedzi nowego show Polsatu "Umów się ze mną. Take me out"! Fani są zachwyceni singlem wokalistki. Suuuper 💗! Zuuupełnie inna bajka po angielsku 👏. Czekamy na preselekcje Martusiaaaaaa 💞💞🙈 Posłuchajcie: Podoba się wam angielska wersja utworu Marty? Myślicie, że wygra Krajowe Eliminacje do Eurowizji 2018? Zobacz: Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2018? Zagłosuj w naszym PLEBISCYCIE! Polecamy: "Cool me down" czy "In My Cabana" - która eurowizyjna piosenka Margaret jest lepsza? ZAGŁOSUJ! Marta Gałuszewska będzie walczyć podczas Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2018 Czy to właśnie Marta będzie reprezentować nasz kraj na konkursie?