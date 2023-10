Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 odbędzie już za niecałe dwa miesiące. Wiadomo już, że z powodu agresji Rosji na Ukrainę, Rosja została wykluczona z Eurowizji. W pewnym momencie piosenka Ukrainy była na szczycie notowań u bukmacherów, kiedy przed wybuchem wojny mało kto dawał szansę Kalush Orchestrze. To nie umknęło uwadze Dody, która jako wieloletnia fanka Eurowizji i popularna artystka, pokusiła się o stwierdzenie, że organizatorzy powinni odwołać Eurowizję, ponieważ na tegorocznego zwycięzcę może mieć wpływ dramatyczna sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów. Tym samym dała do zrozumienia niemalże wprost, że nie wierzy w sukces polskiego reprezentanta. Krystian Ochman zgadza się z Dodą? Zobaczcie, co nam powiedział!

Eurowizja 2022: Krystian Ochaman odpowiada Dodzie

Reporterka Party.pl wprost skonfrontowała Krystiana Ochmana z mocnymi słowami Dody na temat tego, że Eurowizja 2022 powinna zostać odroczona. Wokalistka zasugerowała, że w obliczu wojny w Ukrainie, jej zdaniem logiczne jest, że wszystkie kraje dadzą największą ilość punktów właśnie Ukrainie, bo "tak głupio nie dać dziesiątki" a "inni uczestnicy staną się tłem do tej sytuacji politycznej". Tym samym zasugerowała, że wyniki konkursu mogą być niesprawiedliwe i krzywdzące. Doda tym samym nie wierzy w sukces Krystiana Ochmana. Co na to muzyk?

Szczerze, nie jestem dobrą osobą, której można zadać takie pytanie, ale szanuje Eurowizję za to, że zbliża ludzi z całego świata. Wszyscy zgadzamy się z tym, że ta wojna nie powinna mieć miejsca w naszych czasach. To może być taki piękny moment dla wielu ludzi [w domyśle Eurowizja 2022 - przyp. red.].

Co jeszcze powiedział? Zobaczcie nasz wywiad wideo z Krystianem Ochmanem.

