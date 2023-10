Czy Roxie Węgiel w przyszłości odważy się wystartować w dorosłej Eurowizji? Nic nie jest przesądzone, tymczasem w tym roku w prestiżowym konkursie Polskę będzie reprezentował Rafał Brzozowski. Wielu internautów krytycznie podchodzi do jego kandydatury, nie dając mu cienia szans.

Jak napiętą sytuację w sieci komentuje Roxie Węgiel?

Ja bym nie czytała tego. Mam nadzieję, że on tego nie czyta, bo to może tylko pogorszyć jego stan psychiczny. Nic więcej. Każdy może wyrazić swoją opinię, ale widziałam co tam się dzieje i współczuję mu. Bardzo mocno trzymam kciuki za Rafała i mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowali.