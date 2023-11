Kiedy Jacek Kurski ogłosił, że w tym roku na Eurowizji będzie nas reprezentował zespół Tulia, niektórzy przecierali oczy ze zdumienia. Głównie dlatego, że te cztery barwne dziewczyny nie mają jeszcze na swoim koncie płyty z własnymi przebojami. Zespół Tulia największą popularność zyskał bowiem dzięki coverom popularnych hitów, w tym utworu Dawida Podsiadło pt. "Nieznajomy". Artystki zapewniły jednak, że na Eurowizję 2019 przygotują wyjątkowy przebój. W końcu zaprezentowały fanom efekty swojej ciężkiej pracy.

Reklama

Polska piosenka na Eurowizję 2019 - "Pali się (Fire of Love)"

W piątek zespół Tulia opublikował w sieci teledysk do piosenki "Pali się (Fire of Love)", którą mają zamiar wykonać na tegorocznym konkursie Eurowizji, który odbędzie się w Tel Awiwie. Niektórzy twierdzą, że klip został zainspirowany filmami Pawła Pawlikowskiego, reżysera nominowanej do Oscara "Zimnej wojny" oraz "Idy". Dziewczyny są pewne, że ten utwór poprowadzi nas do zwycięstwa:

Pali się (Fire of Love) - to trzecia z autorskich kompozycji zawartych na platynowym debiucie. Jeden z najmocniejszych i najbardziej energetycznych numerów na płycie. Niektórzy słyszą w nim rockowe brzmienia inspirowane twórczością Led Zeppelin, czy dźwięki znane z płyt The White Stripes. Tym utworem, Tulia po raz kolejny udowadnia, że nie boi się eksperymentować, łącząc mocny rockowy klimat z elementami folku. Pomysł na klip inspirowany był nominowanym do Oscara filmem Pawła Pawikowskiego - „Zimna wojna”. Zespół Tulia z piosenką „Pali się (Fire of Love)” reprezentuje Polskę w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie.

Przypomnijmy, że w tym roku polski reprezentant na Eurowizję został wybrany wyjątkowo bez głosowania widzów. O tym, kto pojedzie do Tel Awiwu, zadecydowały władze TVP, dziennikarze muzyczni oraz krytycy. Czy zespół Tulia ma szansę na wygraną? Przekonamy się o tym już w połowie maja!

Eurowizja 2019 - kiedy wystąpi Polska i zespół Tulia?

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w dniach 14, 16 i 18 maja 2019 w Tel Awiwie w Izraelu. Polska wystąpi na pewni podczas pierwszego półfinału (a więc 14 maja), w pierwszej połowie koncertu. Jeśli Tulia awansuje dalej, zobaczymy ja w finale, 18 maja. Gdzie oglądać konkurs Eurowizji 2019? M.in. w TVP 1 oraz na stronie eurovision.tv i na youtubie.

Tekst piosenki Tulii "Pali Się (Fire of Love)"

Sitting on an iceberg Waiting for the sun

Hoping to be rescued Cold and alone

Jedna mała iskra staje się płomieniem

Unoszonym wiatrem wiosennych pór

Pali się!! Pali się!! Miłosny ogień Płonie w nas, płonie w nas, jak suchy las

Kochaj mnie!!, Kochaj mnie!! Mocniej i mocniej Na nic tu, na nic tu ogniowa straż

Samotnemu sercu które tylko wątpi

Bo nieprzytulane zmarzło na lód

Promień obietnicy taki lód roztopi

Wyjdzie jak z niewoli kochania głód

Pali się!! Pali się!! Miłosny ogień Płonie w nas, płonie w nas, jak suchy las

Kochaj mnie!!, Kochaj mnie!! Mocniej i mocniej Na nic tu, na nic tu ogniowa straż

Porzucone serce które nic nie czuje

Światu obojętne, twarde jak głaz

Ale gdy przyspieszy, samo się rozkuje

Doda oczom blasku, nadrobi czas

Pali się!! Pali się!! Miłosny ogień Płonie w nas, płonie w nas, jak suchy las

Kochaj mnie!!, Kochaj mnie!! Mocniej i mocniej Na nic tu, na nic tu ogniowa straż

Fire! Fire! Fire of love! Burns in you, burns in me Burns us alive Love me now! Love me now! Harder and harder Take me there, be the air I need to survive

Zespół Tulia - wszystko, co musicie o nich wiedzieć

Tulia to polski żeński zespół wokalny, założony w 2017 roku w Szczecinie. W jego skład wchodzą: Dominika Siepka, Joanna Sinkiewicz, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Zrobiło się o nich głośno, kiedy nagrały covery Depeche Mode „Enjoy The Silence” oraz Dawida Podsiadło „Nieznajomy”. Ich autorski singiel „Jeszcze Cię nie ma” zdobył aż trzy nagrody na Festiwalu w Opolu oraz nominacje do Fryderyków.

Zobacz także: Wszystko, czego nie wiecie o zespole Tulia. Z jaką piosenką pojedzie na Eurowizję?

Szanse Polski na Eurowizję 2019 - bukmacherzy

Nie znamy jeszcze wszystkich piosenek, które wezmą udział w Eurowizji 2019, to jednak nie przeszkadza fanom i bukmacherom już teraz typować, kto ma największe szanse na wygraną. W rankingu zrzeszającym wszystkie eurowizyjne listy na razie prowadzi Rosja, którą będzie reprezentował znany eurowizyjnej publiczności Sergey Lazarev. Polska, po publikacji piosenki, z miejsca 27 awansowała na 22 (na 41), a jej szanse wciąż rosną.

Zobacz także

Czy ta piosenka zapewni nam wygraną?

Będziecie im kibicować?

Reklama

Zobacz także: Wszystko, czego nie wiecie o zespole Tulia. Z jaką piosenką pojedzie na Eurowizję?