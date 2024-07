Cleo, reprezentantka Polski na Eurowizji 2014, wspiera Kasię Moś - tegoroczną reprezentantkę na konkursie w Kijowie! Ponadto - ma dla wokalistki cenną radę. Zobaczcie szczegóły!

Reklama

Zobacz: Eurowizja 2017: Kasia Moś w zjawiskowej kreacji na ceremonii otwarcia! Zobaczcie ZDJĘCIA

Cleo wspiera Kasię Moś i zachęca do głosowania!

Cleo zachęca Polaków do wspierania Kasi poza granicami kraju:

Kochani! UDOSTĘPNIAMY ten post, żeby dotrzeć do jak największej liczby naszych Rodaków

❤

????

Zobacz także

???????? 9 maja wspieramy naszą Reprezentantkę Kasię Moś w konkursie EUROWIZJI

???????? zwracam się szczególnie do osób za granicą - bo to Wy możecie oddawać głos na Kasię! A My w Polsce mocno trzymamy kciuki i kibicujemy! - pisze wokalistka.

Cleo ma dla Kasi jeszcze jedną radę:

Kasiu wiem co czujesz

???? moja rada ---> jak tylko zobaczysz polskie flagi

????????wśród olbrzymiej publiczności niech przypomną Ci, że nie jesteś tam sama - Wszyscy jesteśmy z Tobą! 3maj się!

✌????

Jak głosować na Polskę na Eurowizji 2017?

Oczywiście Polacy w Polsce nie mogą oddawać głosów na Kasię Moś. Kasia występuje 9 maja w pierwszym półfinale, a więc z tych krajów będzie można oddawać głos na polską reprezentantkę:

Włochy

Hiszpania

Wielka Brytania

Szwecja

Gruzja

Australia

Albania

Belgia

Czarnogóra

Finlandia

Azerbejdżan

Portugalia

Grecja

Mołdawia

Islandia

Czechy

Cypr

Armenia

Słowenia

Łotwa

Z jednego telefonu można oddawać 20 głosów. Poszczególne numery telefonów nie są jeszcze znane. Czas na głosowanie to 15 minut.

Zobacz także: CZY TO NAJGORSZA STYLIZACJA OSTATNICH MIESIĘCY? POLSKA GWIAZDA TYM RAZEM NIE ZACHWYCIŁA

Reklama

Kasia Moś wystąpi na Eurowizji już 9 maja.