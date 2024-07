Sergej Lazarew z piosenką "You Are The Only One" jest typowany na zwycięzcę Eurowizji. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że rosyjski reprezentant to murowany faworyt i z pewnością wygra Eurowizję. Lazarew w pierwszym półfinale podbił serca Europejczyków i przeszedł do finału, tym samym typ bukmacherów coraz bardziej zbliża się do zwycięstwa...

Z pierwszego półfinału do finału przeszło w sumie dziesięć państw. Oprócz Rosji w finale zobaczymy następujące kraje z utworami:

Węgry: Pioneer sung by Freddie

Azerbejdżan: Miracle sung by Samra

Mołdawia: Falling Stars sung by Lidia Isac

Cypr: Alter Ego sung by Minus One

Armenia: LoveWave sung by Iveta Mukuchyan

Holandia: Slow Down sung by Douwe Bob

Chorwacja: Lighthouse sung by Nina Kraljić

Austria: Loin d'ici sung by ZOË

Czechy: I Stand sung by Gabriela Gunčíková

A co z Michałem Szpakiem? Nasz reprezentant wystąpi w drugim półfinale, który odbędzie się w czwartek. Zdaniem bukmacherów, Szpak nie ma szans na wygraną. Z piosenką "Color of Your Life" w ich zestawieniu zajmuje dopiero osiemnaste miejsce.

Posłuchajcie piosenki rosyjskiego reprezentanta. Zgadzacie się, że to on ma największą szansę na wygraną?