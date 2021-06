Euro 2020: Najlepsze memy po przegranej Polski ze Słowacją! Kibice załamani porażką?

Katarzyna Bosacka w mistrzowski sposób skomentowała słabą formę polskiej kadry w meczu z Senegalem! Za nami pierwszy mecz Polaków na Mundialu 2018. Niestety, nasza kadra przegrała 2:1 i ostudziła emocje kibiców, którzy wierzyli, że bez najmniejszych problemów wyjdziemy z grupy i będziemy dalej walczyć o mistrzostwo. Polska drużyna nie zachwyciła podczas wczorajszego spotkania, z czego doskonale zdają sobie sprawę piłkarze, którzy już po meczu o stro oceniali swoją grę. Słabą formę Polaków skomentowała również Katarzyna Bosacka, która już w przeszłości krytykowała m.in. Roberta Lewandowskiego za udział w reklamie coli. Teraz gwiazda TVN znalazła przyczynę słabego meczu naszej kadry! Prowadząca "Wiem co jem i wiem co kupuję" skomentowała porażkę Polaków za pośrednictwem Facebooka. Zobaczcie jej wpis! Gwiazda TVN doceniła jednak Grzegorza Krychowiaka, który strzelił gola dla naszej drużyny. Wpisy Katarzyny Bosackiej podzieliły internautów. Jedni byli zachwyceni, inni ostro krytykowali gwiazdę TVN! Ale w Punkt Pani Kasiu!😂😂 Mistrzowskie podsumowanie!! :D Wielkie brawa dla tej Pani!! :D Słabe to strasznie Pani Kasiu.. A co ma piernik do wiatraka ? Mimo dużej sympatii do Pani uważam, że ten komentarz trochę nieudany... - pisali internauci. Jak na zarzuty internautów odpowiedziała sama Katarzyna Bosacka? To było z przymrużeniem oka - odpowiedziała na krytyczne uwagi. A Wam podobają się humorystyczne wpisy Katarzyny Bosackiej? Zobacz także: Tak Anna Lewandowska pocieszała Roberta po przegranym meczu z Senegalem! Katarzyna Bosacka skomentowała słabą formę naszej kadry w meczu z Senegalem. Reprezentacja przegrała we wczorajszym meczu z Senegalem 1:2.