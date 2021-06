Euro 2020 (2021): Wzruszająca postawa duńskich piłkarzy po zasłabnięciu Christiana Eriksena. "Oni już wygrali Euro"

Podczas meczu Dania-Finlandia na Euro 2021, doszło do dramatycznego wydarzenia. Czołowy zawodnik Danii, Christian Eriksen, nagle upadł na murawę i stracił przytomność. Konieczna była interwencja służb medycznych, które bardzo szybko weszły na boisko i rozpoczęły reanimację zawodnika. W tym momencie duńscy piłkarze zrobili coś wyjątkowego, co już obiło się szerokim echem na całym świecie. Kibice i fani piłki nożnej, są z nich niezwykle dumni. Sprawdźcie szczegóły.

Euro 2020 (2021): Piękna postawa duńskich piłkarzy po tragicznych wydarzeniach na boisku

Podczas drugiego dnia Euro 2020 (2021), rozegrała się ogromna tragedia, o której mówi już cały świat. Duński piłkarz, Christian Eriksen, nagle zasłabł i upadł bezwładnie na murawę. Konieczna była reanimacja zawodnika, która trwała kilkanaście minut. Następnie piłkarz został zniesiony na noszach z murawy i trafił do szpitala. Początkowo nie było wiadomo, w jakim jest stanie, ale na szczęście napływają już pozytywne informacje, że życie Christiana Eriksena, udało się uratować.

Według informacji, jakie przekazała UEFA oraz duńska telewizja, stan 29-letniego piłkarza jest stabilny i Eriksen odzyskał już przytomność. To oczywiście najważniejsza informacja tego wieczoru, jednak to, co zrobili jego koledzy z drużyny, wzruszyło miliony kibiców na całym świecie. Duńscy piłkarze perfekcyjnie zareagowali na tę bardzo trudną sytuację.

Gdy ratownicy wykonywali masaż serca Christianowi Eriksenowi leżącemu na murawie, wokół nieprzytomnego piłkarza ustawili się pozostali reprezentanci Danii. Piłkarze zasłonili nieprzytomnego kolegę, tak, aby nie można było nagrywać i robić zbliżeń na nieprzytomnego i walczącego o życie 29-latka. Piłkarze mieli przy tym łzy w oczach, niektórzy z nich modlili się... Ta postawa zasługuje na szczególne brawa!

To jednak nie wszystko. Dramatyczne sceny rozegrały się nie tylko na oczach zawodników i kibiców, ale także żony Christiana Eriksena, która zasiadała na trybunach. Roztrzęsiona kobieta została wpuszczona na murawę, gdy reanimowano jej ukochanego. Wtedy też natychmiast zaopiekowali się nią koledzy z drużyny jej męża i dali jej ogromne wsparcie. Patrząc na ten obrazek, trudno powstrzymać łzy...

Na szczęście już wiadomo, że Christian Eriksen jest w stanie stabilnym, odzyskał przytomność i rozmawia. Jego żona podobno już czuwa przy nim. Oczywiście piłkarzowi życzymy wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia. Bijemy również brawo piłkarzom, którzy wykonali tak wzruszający gest w tej trudnej sytuacji. W pełni zgadzamy się z tym, co powiedział o duńskich piłkarzach Maciej Iwański - "oni już wygrali Euro".