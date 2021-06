Euro 2020 (2021): Mateusz Klich był bliski "sportowego samobójstwa". Czy teraz jego gwiazda zabłyśnie?

To bez wąpienia jeden z największych twardzieli nie tylko polskiej piłki. Kamil Glik wielokrotnie pokazał, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Gdy nikt nie wierzył, że zagra na mundialu, on wrócił do zdrowia w ekspresowym tempie. Lekarze mówili o cudzie, ale dla zawodnika reprezentacji Polski i AS Monaco to właściwie nic nowego. Przecież już w dzieciństwie wymknął się śmierci… Zobacz także: Żona Kamila Glika pokazała prywatne zdjęcia z chrzcin córki! Mała Valentina wyglądała pięknie... To cud od Boga, że mały Kamil Glik przeżył Miał zaledwie półtora roku, gdy trafił do szpitala w stanie krytycznym. Diagnoza - sepsa i zapalenie opon mózgowych. W książce „Kamil Glik. Liczy się charakter” tak opisała ten dzień z lipca 1989 roku jego babcia, Krystyna: „Gdy przyjechał z mamą do babci, był cały siny. Usta, twarz. I te dziwne plamy. Nie dał się nawet z wózka wyciągnąć. (…) W szpitalu lekarz kazał rozebrać chłopca. Wybroczyny pokrywały całe jego ciało. Doktor pokręcił głową. Nie wierzył, że maluch jest w stanie jeszcze ustać na nogach. – To bardzo silny chłopak – powiedział. Ale jego reakcja sugerowała, że sytuacja jest dramatyczna. W tym samym czasie sześcioro dzieci w okolicy zmarło na sepsę. – Kazali nam czekać na wyniki do 23.00. Kiedy przyszły, okazało się, że to cała litania. Wszystko było zajęte! Kamil płakał, a zrozpaczony Jacek krzyczał. Ile ja wtedy wylałam łez. (…) To był cud, cud od Boga, że z tego wtedy wyszedł”. Oprócz babci w książce Michała Zichlarza wypowiada się też mama Kamila, Grażyna. „Leżał w izolatce, a my zaglądaliśmy przez okno. Byliśmy przejęci. Chodziliśmy do kościoła, żeby się modlić, bo jak trwoga, to do Boga. Organizm był jednak...