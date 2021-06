Euro 2020 (2021) Ile zarobią polscy piłkarze? Jest o co walczyć!

Za nami wielki finał mistrzostw świata w piłce nożnej. W finale triumfowała Francja, która pokonała Chorwację 4:2. Choć polska drużyna odpadła z Mundialu już po fazie grupowej, kibice w Polsce wciąż oglądali mistrzostwa i kibicowali innym zespołom. Do wielkiego finału turnieju w Rosji przeszli - Chorwacja i Francja. I o ile obecność Francji w finale nikogo nie dziwi, o tyle awans do finału turnieju Chorwatów był sporym zaskoczeniem. Nawet dla nich samych ;) Francja w półfinale pokonała Belgię, a Chorwacja Anglię. Jednak Ci drudzy mają za sobą aż trzy mecze z dogrywkami - z Danią, Rosją i Anglią. To oni zdecydowanie bardziej zmęczeni zaczynali finał, ale nie było tego po nich widać. I choć atakowali i zagrali naprawdę dobry mecz, Francja okazała się lepsza. Zwycięzca turnieju czyli Francja dostanie aż 38 mln dolarów. Chorwacja zgarnie 28 mln. Gratulujemy! Mecz Francja - Chorwacja Kibice w Paryżu oszaleli ze szczęścia: And the celebration is underway in France! 🎆🔥🍻🍾🥂🎆🎉 #WorldCup #WorldCupFinal pic.twitter.com/mWlRML7MKw — Post Sports (@PostSports) July 15, 2018 A tak cieszył się prezydent Francji: French President @EmmanuelMacron reacts during the final match between #France and Croatia at the 2018 soccer #WorldCup in the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia. pic.twitter.com/SxIN0QcMFr — Fox News (@FoxNews) July 15, 2018 18.55 KONIEC! Francja mistrzem świata! Wygrywa w finale 4:2! 🇫🇷 Les Blues are the CHAMPIONS!!! 🇫🇷 @equipedefrance wins their 2nd ever #WorldCup as they beat #CRO 4-2. #WorldCupFinal #FRA pic.twitter.com/NQZ3OHFOLC — World Soccer Shop (@WrldSoccerShop) July 15, 2018 18:29 Chorwacja nie poddaje się! Strzeliła gola! 18:24 Francja prowadzi 4:1! 18:17 Francja prowadzi...