Grażyna Torbicka skomentowała grę polskiej reprezentacji na Euro 2016! Czwartkowy mecz wzbudził mnóstwo emocji, a polska reprezentacja zakończyła swoją przygodę z Euro 2016. Nie da się jednak ukryć, że pierwszy raz od wielu lat polskiej kadrze udało się dotrzeć tak daleko w tak ważnych mistrzostwach. Piłkarze nie są tym faktem pocieszeni i nawet po entuzjastycznym przyjęciu przez kibiców na lotnisku w Warszawie ich humory poprawiły się tylko na chwilę. Dlatego też bardzo szybko po wyjściu z samolotu piłkarze poszli do autokaru, którym odjechali do hotelu.

W piątek do studia TVN24 została zaproszona Grażyna Torbicka, która wyraziła swoje zdanie na temat emocjonującego starcia. Warto dodać, że dziennikarka jest wielką fanką futbolu, dzięki swojemu ojcu, który zaraził ją pasją do tego sportu. Jak gwiazda ocenia zmagania Polaków na Euro 2016?

Oni powinni się bardzo szybko z tego otrząsnąć, dla mnie to nie jest dobry znak, że tak uciekali. Teraz już wszyscy nas się boją, bo nie dajemy się pokonać w regulaminowym czasie gry. Ta drużyna nie tak długo jest ze sobą razem, ale we wczorajszym meczu zobaczyliśmy dużo ostrożności. Dzisiaj piłka nożna to jest gra ludzi inteligentnych i na szaleństwo możemy sobie pozwolić, gdy wszystko funkcjonuje już idealnie. Teraz kiedy już są razem i wiedzą na co ich stać i mają chęć odwetu za to, że teraz nie wygrali to na mundialu pokażą więcej.