Werdykt XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zaskoczył opinię publiczną i środowisko muzyczne. Eric Lu, amerykański pianista, który 10 lat temu zajął czwarte miejsce, tym razem sięgnął po główną nagrodę. Zwycięstwo ogłoszono o godzinie 2:30 w nocy w Sali Lustrzanej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

To pierwszy od 55 lat triumf amerykańskiego pianisty w tym prestiżowym konkursie. Ostatnim zwycięzcą ze Stanów Zjednoczonych był Garrick Ohlsson, obecnie przewodniczący jury.

Eksperci gorzko o werdykcie jury XIX Konkursu Chopinowskiego

Po ogłoszeniu wyników, w studio TVP Kultura rozgorzała gorąca dyskusja. Adam Rozlach, dziennikarz i teoretyk muzyki, prowadzący transmisję, nie ukrywał rozczarowania:

Mogę powiedzieć, może nie tylko w moim imieniu, że to straszny wynik - stwierdził

Chyba raczej makabryczny do kwadratu - wtrącił Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny i jeden z najwybitniejszych znawców muzyki Chopina

Jesteśmy wszyscy poruszeni. Publiczność zresztą też. Żadnej reakcji nie było. Zauważyliście? - podsumował Adam Rozlach

Fala krytyki po decyzji jury XIX Konkursu Chopinowskiego

Z kolei Joanna Ławrynowicz-Just, pianistka i prorektorka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, otwarcie przyznała:

(...) Pierwszą nagrodę otrzymał pianista, wobec którego – szczerze mówiąc – nie mieliśmy szczególnych oczekiwań, znając jego interpretacje z poszczególnych etapów. Myślę, że wszyscy jesteśmy tym wynikiem dość zaskoczeni i jeszcze nie mieliśmy czasu, by to wszystko przetrawić

Jej zdanie podzielił Karol Radziwonowicz, pianista i były juror konkursu:

Szczerze mówiąc, trochę zaniemówiliśmy w momencie, gdy ogłoszono werdykt. (...) Eric Lu i jego koncert, mówiąc delikatnie, też pozostawiał wiele do życzenia. (...) Zastanawiam się, czy to rezultat czystej punktacji, czy raczej efekt późniejszej dyskusji.

Ja naprawdę nie wiem, jak coś takiego mogło się wydarzyć. (...) Jak to możliwe, że w zestawieniu z innymi pianistami wydarzyło się coś takiego? - podsumował prowadzący Adam Rozlach

Reakcje ekspertów i publiczności jasno pokazują, że werdykt konkursu chopinowskiego 2025 pozostanie tematem gorących dyskusji w świecie muzyki jeszcze przez długi czas.

Po ogłoszeniu wyników Konkursu Chopinowskiego w sieci zawrzało. "Najgorszy werdykt z możliwych"/Fot. Stach Antkowiak/REPORTERStach Antkowiak/REPORTER

