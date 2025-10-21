21 października 2025 roku poznaliśmy zwycięzcę XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Został nim reprezentujący Stany Zjednoczone Eric Lu. Konkurs, który rozpoczął się 2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie, przyciągnął uwagę całego świata muzyki klasycznej. Po trzech tygodniach muzycznych zmagań, pełnych wzruszeń i emocji, finał odbył się między 18 a 20 października, a ogłoszenie wyników nastąpiło tuż po godzinie 2:00 w nocy.

W tegorocznej edycji wzięło udział 84 pianistów, w tym trzynastu reprezentantów Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowało się jedenastu uczestników, wśród których znalazł się również Piotr Alexewicz z Polski. Zwycięzca, Eric Lu, oczarował jury swoimi występami i został nagrodzony złotym medalem oraz kwotą 60 tys. euro.

Burza w internecie po werdykcie jury

Choć Eric Lu został doceniony przez jury, werdykt wywołał prawdziwą burzę w sieci. Komentarze pełne rozczarowania i oburzenia zaczęły pojawiać się natychmiast po ogłoszeniu wyników. Internauci nie kryli niezadowolenia:

No niestety. Ten wynik nie jest powodem do radości. Świadczy o jakiejś porażce jurorskiej.

Totalne rozczarowanie to mało powiedziane

To chyba najgorszy werdykt z możliwych. Nie rozumiem i chyba nawet nie chcę zrozumieć

Dobra żarty już były, a prawdziwe wyniki kiedy? - piszą internauci

Nie zabrakło też głosów, że to laureatki IV nagrody powinny znaleźć się na szczycie podium.

Laureatki IV nagrody zasłużyły na pierwszą. Zwłaszcza Shiori, która moim zdaniem najlepiej wykonała także koncert. Eric Lu 10 lat temu rzeczywiście błyszczał, ale teraz mi tej młodzieńczości i błysku zabrakło - zauważają internauci

Lista laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego

Zwycięzcą został Eric Lu (USA), ale konkurencja była niezwykle silna. Drugie miejsce zajął Kevin Chen z Kanady, a trzecie – Zitong Wang z Chin. Tuż za nimi na czwartym miejscu ex aequo uplasowały się Tianyo Lyu (Chiny) i Shiori Kuwahara (Japonia), na piątym miejscu ex aequo znaleźli się Piotr Alexewicz (Polska) i Vinceng Ong (Malezja), a szóste miejsce przypadło Williamowi Yang (USA). Przyznano także nagrody specjalne, jednak to decyzja o głównej nagrodzie wywołała największe kontrowersje.

Choć niektórzy internauci gratulowali wszystkim finalistom i wyrażali podziw dla ich umiejętności, to jednak dominowały głosy rozczarowania.

Przebieg konkursu i kontrowersje związane z ocenami

Nad przebiegiem konkursu czuwało 17-osobowe jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – legendarnego amerykańskiego pianisty i zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego z 1970 roku. Jury miało trudne zadanie – ocenić nie tylko technikę, ale także wyraz artystyczny i emocje zawarte w wykonaniach.

Od początku trwania konkursu w sieci trwała gorąca dyskusja na temat ocen i występów. Emocje sięgały zenitu podczas każdego kolejnego etapu, a występy finalistów wielokrotnie kończyły się owacjami. Tym bardziej zaskoczyło wielu odbiorców końcowe rozstrzygnięcie.

