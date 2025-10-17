Piotr Alexewicz jedynym Polakiem w finale Konkursu Chopinowskiego

Wieczorem 16 października 2025 roku, podczas ogłoszenia finalistów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, usłyszeliśmy ważną wiadomość. Piotr Alexewicz, 25-letni pianista z Wrocławia, został ogłoszony jedynym Polakiem, który zakwalifikował się do ścisłego finału prestiżowego konkursu. Spośród 11 pianistów wybranych przez jury, tylko Alexewicz będzie reprezentował Polskę.

Reklama

Finał Konkursu Chopinowskiego 2025 zgromadzi 11 uczestników z siedmiu krajów. Oprócz Piotra Alexewicza, w ostatnim etapie zmierzą się pianisci z Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Kanady i Malezji. To wydarzenie stanowi kulminacyjny moment konkursu, który przyciąga uwagę melomanów z całego świata.

Kim jest Piotr Alexewicz? Droga do finału

Piotr Alexewicz, urodzony we Wrocławiu, ma 25 lat i od dzieciństwa związany jest z muzyką. Przez sześć lat śpiewał w chórze chłopięcym przy Narodowym Forum Muzyki. Początkowo marzył o karierze dyrygenta, jednak jego fascynacja III Koncertem fortepianowym d-moll Rachmaninowa skierowała go na ścieżkę pianistyki.

Chór na początku był zdecydowanie czymś więcej, ponieważ dopiero od jakiegoś 12. roku życia zacząłem poważnie traktować instrument fortepianu. (...) Śpiew w chórze był początkiem mojej fascynacji muzyką, śpiewaliśmy dzieła Mozarta, obie pasje Bacha (byłem solistą w pasji Janowej) i jestem bardzo wdzięczny za ten czas. Trwał on od 2008 aż do 2019 r. powiedział w programie „Cafe muza” Programu Drugiego Polskiego Radia.

To jego drugi udział w Konkursie Chopinowskim. W 2021 roku, podczas XVIII edycji, dotarł do półfinału i otrzymał wyróżnienie – Nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego. W 2024 roku Alexewicz odniósł dwa znaczące sukcesy: wygrał Konkurs Koncertów podczas festiwalu PianoTexas oraz konkurs Fundacji Jmanuela i Evamarii Schenków w Szwajcarii, zdobywając wszystkie nagrody specjalne.

Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę przyznał niedawno.

Do półfinału tegorocznego Konkursu Chopinowskiego zakwalifikowało się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Piotr Pawlak. Ostatecznie tylko Alexewicz awansował do finału, co czyni jego osiągnięcie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Kto jeszcze znalazł się w finale Konkursu Chopinowskiego 2025?

Decyzją jury, do finału XIX Konkursu Chopinowskiego zakwalifikowano 11 pianistów, mimo że regulamin przewidywał 10 uczestników. Wynikało to z remisu punktowego na miejscach 10. i 11. Obok Piotra Alexewicza, w finale wystąpią:

Kevin Chen (Kanada)

David Khrikuli (Gruzja)

Shiori Kuwahara (Japonia)

Tianyou Li (Chiny)

Eric Lu (Stany Zjednoczone)

Tianyao Lyu (Chiny)

Vincent Ong (Malezja)

Miyu Shindo (Japonia)

Zitong Wang (Chiny)

William Yang (Stany Zjednoczone)

Gdzie i kiedy odbędzie się finał Konkursu Chopinowskiego?

Finał Konkursu Chopinowskiego odbędzie się w Warszawie w dniach od 18 do 20 października 2025 roku. Każdy z finalistów wykona Poloneza-Fantazję op. 61 oraz jeden z Koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Narodowej.

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 20 października, a uroczysta gala oraz koncerty laureatów odbędą się 21, 22 i 23 października 2025 roku.

Jakie nagrody czekają na zwycięzców XIX Konkursu Chopinowskiego?

Sześciorgu najwyżej ocenionym finalistom zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata Konkursu Chopinowskiego. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 000 euro oraz złoty medal. Za II miejsce przyznawana jest nagroda w wysokości 40 000 euro i srebrny medal, a za III – 35 000 euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI miejsca otrzymają odpowiednio 30 000, 25 000 i 20 000 euro. Pozostali finaliści otrzymają równorzędne wyróżnienia po 8 000 euro.

Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. XIX edycja Konkursu trwa od 2 do 23 października 2025 roku i po raz kolejny stanowi święto muzyki klasycznej o globalnym zasięgu.

Piotr Alexewicz, jedyny Polak w finale Konkursu Chopinowskiego 2025, ma szansę zapisać się w historii jako jeden z najwybitniejszych pianistów swojego pokolenia. Wszystkie oczy skierowane są teraz na Warszawę. Występ polskiego pianisty podzielił publiczność w III etapie, jednak obecnie muzyk stoi przed wielką szansą.

Reklama

Zobacz także: Widzowie Konkursu Chopinowskiego pod ostrzałem. Skandaliczne zachowanie podczas występu Polaka