2026 rok w Polsce szykuje się bardzo bogaty w koncert zagranicznych gwiazd. Do grona takich artystów jak Pitbull, The Weeknd czy Bud Bunny dołączył teraz sam Enrique Iglesias. Poznajcie szczegóły!

Wielki powrót. Enrique Iglesias znów w Polsce!

Enrique Iglesias zagra już 9 maja 2026 roku na Polsat Plus Arenie Gdańsk! To pierwszy ogłoszony koncert hiszpańskiego gwiazdora w Europie w 2026 roku. Regularna sprzedaż biletów ruszy już 20 listopada o 12:15 na stronie eventim.pl. Jak informuje organizator, DM Agency, ceny biletów rozpoczynają się od 259 złotych.

Jakich przebojów można się spodziewać?

Obecny na scenie od trzech dekad hiszpański artysta wylansował mnóstwo hitów, które do dziś nuci cały świat - na czele z "Hero", "Be with you", "Bailamos", "Bailando" czy "Tonight (Im Lovin’ You)". Niedawno wrócił na szczyty list przebojów dzięki duetowi z Pitbullem - ich "Tamo Bien" cieszy się wielką popularnością.

Czekacie na występ Iglesiasa w Polsce?

Jakie zagraniczne gwiazdy wystąpią w Polsce w 2026 roku?

Koncerty w Polsce w 2026 ogłosili m.in. wspomniani wcześniej Pitbull, Bad Bunny oraz The Weekend, ale także: Foo Fighters, Deep Purple, One Republic, Sting, Calvin Harris, Teddy Swims czy The Cure. Polscy fani z niecierpliwością oczekują na przyjazd do Polski Lady Gagi oraz Shakiry, które również ruszyły w ogromne trasy koncertowe.

W tym roku w Polsce zagrali m.in. Katy Perry, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Imagine Dragons, Ed Sheeran czy Kendrick Lamar i SZA.

