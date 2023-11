Jeszcze rok temu Enrique mówił, że nie zamierza żenić się z Anną, ale nie wykluczał posiadania dzieci!

Jesteśmy po prostu szczęśliwi. Żyjąc z jedną osobą przez tyle lat dochodzi się do momentu, w którym czujesz jakbyś już był w małżeństwie. Jedyna różnica to taka, że nigdy nie stanęliśmy przed ołtarzem. Nie uważam, że małżeństwo by coś zmieniło. Może to dlatego, że pochodzę z rozbitej rodziny, ale dziś to nie jest już tabu mieć dzieci i nie być małżeństwem. Najważniejsze, to być dobrym rodzicem - mówił wokalista.