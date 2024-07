To zrozumiałe, bo i swoją prywatność chronisz, jak tylko się da. O tym, że twój 16-letni związek z Anną Kurnikową nadal trwa, przekonują jedynie takie same zdjęcia psa na Instagramie...

Jesteś pewna, że to ten sam pies? (śmiech) Nie chciałbym być odbierany jako samolubny, ale potrzebuję prywatnej przestrzeni w życiu. Staram się być tak otwarty, jak tylko mogę. Moje życie to przede wszystkim muzyka i fani. Oni jako pierwsi dowiadują się ode mnie, co się dzieje w moim życiu. Mam jednak świadomość, że kiedy zamieszczam jakiś post, udostępniam go całemu światu, staram się więc być ostrożny. Możliwe, że mój stosunek do obrony prywatności kiedyś się zmieni. Nie twierdzę, że zawsze będę taki jak dziś. Ale teraz po prostu chcę sam się chronić. Przepraszam.