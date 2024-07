Drugiego dnia Festiwalu Top Trendy 2013 odbyły się dwa emocjonujące koncerty. Pierwszy z nich wyłonił "Największy przebój roku", natomiast po zakończeniu drugiego poznaliśmy wykonawcę "TRENDY 2013". Tuż po ogłoszeniu wyników udało się nam porozmawiać z laureatami obu nagród.

W konkursie na przebój roku zwyciężył zespół Enej ze swoją piosenką "Tak smakuje życie". Zwycięzcy pierwszej edycji "Must Be The Music" nie kryli zaskoczenia z otrzymanej statuetki. Z drugiej strony mogli się spodziewać wygranej, gdyż ich skoczne i rytmiczne utwory od kilkunastu miesięcy nuci cała Polska. Zobacz: Enej najlepszy na Top Trendy 2013! Nagrali przebój roku

Z wygranej w konkursie "TRENDY" zaskoczony był również Sebastian Riedel, frontmen zespołu Cree. Członkowie grupy przed naszą kamerą nie okazali ataku euforii, tak jak grupa Enej, jednak tytuł, a także występ w Sopocie otworzył im wiele nowych drzwi. Zobacz: Syn Riedela z Dżemu zwycięzcą Top Trendy 2013

Zobaczcie, co powiedzieli nam członkowie grup Enej i Cree:

Tak wyglądał drugi dzień Top Trendy 2013: