Sieć sklepów Empik nie miała ostatnio dobrej passy. Najpierw głośnym echem odbiła się afera związana ze zwyciężczynią programu MasterChef, Dominiki Wójciak. Jej książka ukazała się w sklepach tuż przed ogłoszeniem wyników, ale na szczęście firma szybko wyjaśniła, jaka jest prawda. Przypomnijmy: Wpadka z książką zwyciężczyni MaasterChefa ma swój finał. Empik: Sprawdziliśmy dokładnie, i...

Reklama

Wkrótce po tym dużo kontrowersji wzbudziła świąteczna kampania, w której udział wzięli Nergal i Maria Czubaszek.Wielu klientów marki nie pochwalało tego pomysłu ze względu na liberalne podejście do świąt Bożego Narodzenia i religii muzyka i satyryczki. Po protestach środowisk konserwatywnych z salonów Empiku zaczęto wycofywać reklamy z Czubaszek i Nergalem, ale rzeczniczka wciąż podkreślała, że nie ma to związku z krytyką, jaka spłynęła na firmę. Jednak tuż przed Wigilią Olaf Szymanowski, który składał klientom życzenia na Facebooku, odniósł się również do tej sytuacji i przeprosił:

Osoby, które poczuły się urażone doborem bohaterów ostatniej kampanii reklamowej Empiku, przepraszam, zapewniając, że nie było to celowe działanie czy też prowokacja.

Oby jak najmniej takich sytuacji zdarzało się w przyszłym roku.

Zobacz: Nergal i Czubaszek zaszkodzili kampanii Empiku? Sklep się tłumaczy



Zobacz także





Elegancka Czubaszek w sesji dla Vivy!: