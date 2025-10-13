Marshall Mathers już raz został dziadkiem — w marcu tego roku jego córka Hailie Jade powitała na świecie syna, któremu nadała imiona Elliot Marshall. Teraz, za sprawą ciąży Alainy, Eminem przygotowuje się do tej roli po raz drugi.

Reklama

Alaina Scott jest jedną z trzech córek rapera. Oprócz niej Eminem ma także córkę Hailie Jade oraz Stevie Laine. Cała rodzina z radością przyjęła informację o nadchodzących narodzinach nowego członka rodziny.

Eminem będzie dziadkiem po raz drugi

Alaina Scott, najstarsza córka Marshalla Mathersa, znanego światu jako Eminem, podzieliła się wyjątkową wiadomością za pośrednictwem Instagrama. 32-latka poinformowała, że razem ze swoim mężem, Mattem Moellerem, spodziewają się dziecka. To ich pierwsze wspólne potomstwo.

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych można zobaczyć parę pozującą na tle pola, trzymając koszulkę z napisem „Baby Moeller” oraz „Coming 2026”. To właśnie te fotografie ujawniają, że Alaina i Matt oczekują dziecka w 2026 roku.

W serii zdjęć opublikowanych przez Alaina Scott można było zobaczyć emocjonalne chwile towarzyszące ogłoszeniu ciąży. Na jednej z fotografii kobieta prowadzi swojego męża przez dom z zawiązanymi oczami. Po zdjęciu opaski, Matt Moeller zobaczył pudełko z testem ciążowym oraz balony układające się w napis „Baby M.”.

Od miesięcy noszę w sobie maleńkie bicie serca, które już zmieniło mnie w każdy możliwy sposób napisała Alaina.

Świat czeka na wnuka Eminema

Hailie Jade Scott nie kryła swojego entuzjazmu w związku z ciążą siostry. W komentarzach pod postem Alainy wyraziła ogromną radość z tego, że już wkrótce zostanie ciocią.

Nie mogę się doczekać, aby być ciocią tego malucha, a Elliot jest tak podekscytowany, że pozna swojego kuzyna napisała.

Koszulka z napisem „Baby Moeller” i dopiskiem „Coming 2026” nie pozostawia wątpliwości — Alaina Scott i Matt Moeller powitają swoje pierwsze dziecko w nadchodzącym roku.

Ta wiadomość poruszyła fanów rapera i jego rodziny. W komentarzach pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia i gratulacji, a sama Alaina została zasypana pozytywnymi reakcjami.

Sensacyjne wieści napłynęły również z polskiego show-biznesu. W październiku dowiedzieliśmy się, że uwielbiany polski muzyk został ojcem po raz trzeci. Radosną nowinę przekazał w nietypowy sposób.

Reklama

Zobacz także: Uwielbiana influencerka jest w ciąży. Tak na radosną wiadomość zareagował mąż