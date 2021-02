W grudniu 2020 roku Emilia Komarnicka-Klynstra została mamą po raz drugi - na świecie pojawił się jej drugi synek. Do tej pory gwiazda "Na dobre i na złe" nie zdradziła jego imienia - do dziś! Jakie imię dla dziecka wybrali wraz z mężem, Redbadem?

Emilia i Redbad poznali się na planie "Na dobre i na złe". W sierpniu 2017 roku wzięli ślub, rok później, w maju 2018 roku, zostali rodzicami po raz pierwszy - urodził im się syn, który otrzymał oryginalne imię Kosma. W grudniu 2020 roku powitali drugiego chłopca - dziś Emilia Komarnicka zdradziła, że otrzymał on imię Tymoteusz, w zdrobnieniu Teo:

Najczęściej zadane przez Was pytanie, było o imię brata Kosmy ..otóż nasze drugie szczęście ma na imię - T Y M O T E U S Z. 💜Nasz T E O💜 właśnie szepnął mi do ucha, by Was pozdrowić - napisała aktorka przed uroczym nagraniem