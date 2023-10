Co za zaskoczenie! Tuż przed swoim występem na Festiwali w Opolu Emilia Komarnicka-Klynstra, gwiazda serialu "Na dobre i na złe", wstawiła zdjęcie z mężem, Redbadem (również gra w hitowym serialu TVP 2) i napisała: Koncert na #57kfpp „Odpowiednia pogoda na szczęście” już za chwile w TVP1. Zapraszam Cię serdecznie. Zaśpiewamy we troje. Czy to oznacza, że aktorka jest w ciąży? Zobaczcie sami!

Emilia Komarnicka-Klynstra, gwiazda "Rancza" i "Na dobre i na złe", w ciąży?!

Emilia Komarnicka-Klynstra i jej mąż byli gwiazdami drugiego dnia Festiwalu w Opolu - zaśpiewali podczas koncertu piosenki literackiej. Tuż po występie Emilia zapozowała na ściance w białej sukni, w której było widać jej zaokrąglony brzuszek. Co więcej, gwiazda położyła na nim rękę, sugerując, że rzeczywiście znów zostanie mamą!

EastNews

Czy wy również dostrzegacie ciążowe krągłości u Emilii?

EastNews

Emilia i Redbad bardzo rzadko mówią o swoim życiu prywatnym. Ślub wzięli w tajemnicy, w 2017 roku, zaś w maju 2018 roku pierwszy raz zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich synek, Kosma. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdorzy znów zostaną rodzicami. Już teraz gratulujemy!

EastNews