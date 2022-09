Emilia Dankwa eksponuje płaski brzuch na ściance! Gwiazda "Rodzinki.pl" w odważnym wydaniu

"Rodzinka.pl" przez lata była prawdziwym hitem TVP. Jednak na początku 2020 roku zapadła decyzja, że hitowy serial po prawie dekadzie znika z anteny na dobre! Fani kultowej produkcji długo nie mogli pogodzić się z takim obrotem spraw i również sami aktorzy bardzo ubolewali, że ich przygoda z serialem skończyła się tak niespodziewanie. Produkcja okazała się przepustką do wielkiej kariery między innymi Julii Wieniawy , Macieja Musiała , czy Adama Zdrójkowskiego . Na oczach widzów dorastały również młode gwiazdy Rodzinki.pl, między innymi Emilia Dankwa, która w serialu wcielała się w rolę uroczej Zosi, koleżanki Kacpra. Wielu fanów tej produkcji pamięta Emilię jako słodką dziewczynkę, ale dziś to już młoda, przepiękna kobieta! Serialowa Zosia z "Rodzinki.pl" zachwyca swoją figurą i urodą, a od jej najnowszych zdjęć aż trudno oderwać wzrok. Zobaczcie sami, jak wyrosła! Będziecie w szoku. Zobacz także: Kacperek z "Rodzinki.pl" wraca do show-biznesu?! W sieci pojawiło się zdjęcie "nagrywamy" Jak dziś wygląda serialowa Zosia z "Rodzinki.pl", czyli Emilia Dankwa? Kiedy pojawiła się w serialu "Rodzinka.pl" miała zaledwie 6 lat. Wszyscy pamiętają serialową Zosię, czyli Emilię Dankwę, jako słodką dziewczynkę z burzą loków na głowie i pięknymi, dużymi, niebieskimi oczami. Tak aktorka wyglądała, gdy stawiała swoje pierwsze kroki w serialu. Zobacz także: Zosia z "rodzinki.pl" pokazała świadectwo z czerwonym paskiem! "Żenująco jest się chwalić" - napisał internauta! Co odpowiedziała? Dziś młoda gwiazda ma już 16 lat i choć na co dzień nie widzimy jej w telewizji, to jednak Emilia Dankwa wcale nie zniknęła z show biznesu. Dziś realizuje się jako modelka i Influencerka. Na swoim...