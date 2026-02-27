W programie "Co u nich słychać?" w RMF FM Elżbieta Zapendowska, znana ze szczerych i niekiedy ostrych ocen polskich artystów, tym razem zaskoczyła opinią na temat Krzysztofa Zalewskiego. Krytyczka muzyczna określiła jego karierę jako "bardzo długą drogę", wskazując, że wokalista poświęcił pracy i emocjom więcej niż większość gwiazd branży muzycznej.

Krzysztof Zalewski - od triumfu w "Idolu" po wielki powrót na scenę

Krzysztof Zalewski pojawił się w polskim show-biznesie w 2002 roku, kiedy wygrał drugą edycję programu „Idol”. Jednak zamiast błyskawicznej kariery, artystę spotkały poważne przeszkody. Ze względu na problemy z uzależnieniami zdecydował się na wycofanie z medialnego życia. Ten czas odosobnienia trwał kilka lat. Dopiero powrót po przerwie pozwolił mu naprawdę rozwinąć skrzydła jako muzykowi.

Zalewski, oprócz śpiewu, odnajduje się także jako instrumentalista. Współpracował z czołówką polskiej sceny muzycznej, m.in. z Katarzyną Nosowską i Moniką Brodką. W jego dorobku znajduje się sześć albumów studyjnych, z czego jeden w całości poświęcił twórczości Czesława Niemena. O jego renomie w środowisku świadczą prestiżowe nagrody, w tym aż osiem Fryderyków.

Elżbieta Zapendowska doceniła poświęcenie i efekt pracy Zalewskiego

Elżbieta Zapendowska przyznała w RMF FM, że jest pod wrażeniem drogi, jaką przeszedł Zalewski. Zwróciła uwagę na jego inteligencję, determinację oraz ogrom pracy, jaką musiał włożyć, aby osiągnąć obecny poziom artystyczny. W jej opinii to właśnie te cechy zadecydowały o tym, że jego ostatnia płyta zasługuje na wyjątkowe uznanie:

Bardzo mi się podoba. Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna - oceniła jurorka.

Ostatnimi czasy Zapendowska oceniła także twórczość Sanah, mówiąc:

Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna... Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, pod strzechy trafia, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką.

Przełomowe momenty w karierze

Kariera Zalewskiego to historia pełna wzlotów i upadków, ale także triumfu nad własnymi słabościami. Zwycięstwo w „Idolu” otworzyło przed nim drzwi do show-biznesu, lecz nie zagwarantowało łatwej drogi. Musiał zmierzyć się z osobistymi problemami, które na dłuższy czas wykluczyły go z aktywnego życia zawodowego. Jego powrót na scenę był głośnym wydarzeniem, a każda kolejna płyta umacniała jego pozycję w branży. Obecnie Krzysztof Zalewski cieszy się opinią jednego z najbardziej cenionych artystów swojego pokolenia.

Elżbieta Zapendowska fot. Michal Wozniak/East News

