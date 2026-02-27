Elżbieta Zapendowska podsumowała Krzysztofa Zalewskiego. "Bardzo długa droga"
Elżbieta Zapendowska, legendarna jurorka „Idola”, oceniła w RMF FM karierę Krzysztofa Zalewskiego. 41-letni wokalista, zwycięzca programu z 2002 r., przeszedł długą drogę od triumfu, przez wycofanie się z show-biznesu, aż po powrót i zdobycie ośmiu Fryderyków. Ekspertka podkreśliła, jak wiele Zalewski poświęcił, by nagrać świetną płytę.
W programie "Co u nich słychać?" w RMF FM Elżbieta Zapendowska, znana ze szczerych i niekiedy ostrych ocen polskich artystów, tym razem zaskoczyła opinią na temat Krzysztofa Zalewskiego. Krytyczka muzyczna określiła jego karierę jako "bardzo długą drogę", wskazując, że wokalista poświęcił pracy i emocjom więcej niż większość gwiazd branży muzycznej.
Krzysztof Zalewski - od triumfu w "Idolu" po wielki powrót na scenę
Krzysztof Zalewski pojawił się w polskim show-biznesie w 2002 roku, kiedy wygrał drugą edycję programu „Idol”. Jednak zamiast błyskawicznej kariery, artystę spotkały poważne przeszkody. Ze względu na problemy z uzależnieniami zdecydował się na wycofanie z medialnego życia. Ten czas odosobnienia trwał kilka lat. Dopiero powrót po przerwie pozwolił mu naprawdę rozwinąć skrzydła jako muzykowi.
Zalewski, oprócz śpiewu, odnajduje się także jako instrumentalista. Współpracował z czołówką polskiej sceny muzycznej, m.in. z Katarzyną Nosowską i Moniką Brodką. W jego dorobku znajduje się sześć albumów studyjnych, z czego jeden w całości poświęcił twórczości Czesława Niemena. O jego renomie w środowisku świadczą prestiżowe nagrody, w tym aż osiem Fryderyków.
Elżbieta Zapendowska doceniła poświęcenie i efekt pracy Zalewskiego
Elżbieta Zapendowska przyznała w RMF FM, że jest pod wrażeniem drogi, jaką przeszedł Zalewski. Zwróciła uwagę na jego inteligencję, determinację oraz ogrom pracy, jaką musiał włożyć, aby osiągnąć obecny poziom artystyczny. W jej opinii to właśnie te cechy zadecydowały o tym, że jego ostatnia płyta zasługuje na wyjątkowe uznanie:
Bardzo mi się podoba. Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna
Ostatnimi czasy Zapendowska oceniła także twórczość Sanah, mówiąc:
Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna... Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, pod strzechy trafia, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką.
Przełomowe momenty w karierze
Kariera Zalewskiego to historia pełna wzlotów i upadków, ale także triumfu nad własnymi słabościami. Zwycięstwo w „Idolu” otworzyło przed nim drzwi do show-biznesu, lecz nie zagwarantowało łatwej drogi. Musiał zmierzyć się z osobistymi problemami, które na dłuższy czas wykluczyły go z aktywnego życia zawodowego. Jego powrót na scenę był głośnym wydarzeniem, a każda kolejna płyta umacniała jego pozycję w branży. Obecnie Krzysztof Zalewski cieszy się opinią jednego z najbardziej cenionych artystów swojego pokolenia.
