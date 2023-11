1 z 4

W obronie książęcej pary Sussex stanął m.in. Elton John, bo to do jego posiadłości leciała para na urlop. Piosenkarz we wpisach na Twitterze wytłumaczył, że samolot należał do niego i uiścił on opłatę za lot Meghan i Harry'ego do specjalnych organizacji.

Ponieważ wspieram księcia Harry'ego w ochronie środowiska, upewniłem się, żeby ich lot był bezemisyjny - zapłaciłem za wyemitowany przez nich ślad węglowy do Carbon Footprint - oświadczył Elton John na Twitterze.

Organizacja Carbon Footprint, którą wspomina Elton, przelicza tony wyemitowanego dwutlenku węgla na pieniądze. Jeśli piosenkarz naprawdę zapłacił można by rzec, że lot Meghan i Harry'ego "zwrócił się".