Podczas gdy MTV emituje drugi sezon najbardziej kontrowersyjnego show w Polsce "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", karierę robi para, która zdecydowała się zrezygnować z dalszego uczestnictwa w zabawie, czyli Trybson i Eliza. Oboje zaskoczyli informacją, że wkrótce na świecie pojawi się ich dziecko. Wiele osób nie wierzyło w te informację, ale kiedy Eliza pokazała ciążowy brzuszek - wszystko stało się już jasne. Przypomnijmy: Eliza z "Warsaw Shore" pokazała brzuszek. Kiedy poród?

Ciąża Elizy i jej związek z Trybsonem tak elektryzuje media, że sam Wojewódzki zaprosił ich do swojego programu. Ku zaskoczeniu wielu, nie potępił pary, przeciwnie - wydawało się, że jest w stosunku do nich nastawiony przyjacielsko. Nie był to jednak jedyny wywiad, jakiego udzielili oboje podczas wizyty w Warszawie. Nam również udało się porozmawiać z najbardziej rozchwytywaną parą wśród celebrytów.

W rozmowie z AfterParty.pl przyszła mama zdradziła, jak wyobraża sobie swoje życie po urodzeniu dziecka, a przede wszystkim - jak zamierza zrzucić zbędne kilogramy po ciąży. Okazuje się, że Eliza nie obawia się jakichkolwiek problemów, bo jak sama twierdzi - ma świetne geny.



Nie boję się tego, bo wiem o tym, że mam dobrą przemianę materii. Mam geny po mamusi. Wiem o tym, że wrócę do siebie szybko, że nawet brzuszka nie będę miała dużego, więc nie będzie tam nie wiadomo co zrzucać. No a jeżeli coś będzie to mam swojego trenera osobistego i dam radę z pewnością. Nie martwię się w ogóle o to, nie wydaje mi się, żebym miała jakiekolwiek problemy z tym. - zdradza.



O tym czy ma rację przekonamy się za około pół roku, kiedy to zostanie mamą. Trzymacie za nią kciuki?

