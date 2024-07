Radosna informacja prosto z Facebooka - Eliza z Warsaw Shore urodziła córkę! Dziewczyna otrzymała imię Victoria Elisabeth! Ojcem noworodka jest Trybson. Rodzice nie ukrywają swojej radości, w końcu od kilku miesięcy uważnie przygotowywali się do wymagającej roli. Młoda mama czuje się świetnie, pomimo problemów pod koniec ciąży. Z gratulacjami szybko pośpieszyli wszyscy fani reality show:

Jestem najszczęśliwsza mama na świecie! Dzisiaj o 1.30 przyszła na świat moja mała księżniczka :)) Cała i zdrowa. Victoria Elizabeth Trybała - 8.10.2014r, 3610g, 52 cm - pisze Eliza

Kiedy okazało się, że Eliza i Trybson będą mieli dziecko, dla wszystkich było to ogromne zaskoczenie. Celebryci nie stronili przecież od imprez do białego rana syto zakrapianych alkoholem. Z czasem jednak zmienili swoje życie z myślą o pojawieniu się noworodka. Eliza w trakcie ciąży co chwila informowała nas o swoim samopoczuciu. Dziś w końcu przyszedł wymarzony dzień.

Młodym rodzicom serdecznie gratulujemy!

