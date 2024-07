Ciąża Elizy z Warsaw Shore jest chyba jedną z najlepiej udokumentowanych w polskim show-biznesie. Nie powinno to dziwić, wszak mamy do czynienia z bohaterką kontrowersyjnego reality-show. Aspirująca celebrytka postanowiła zrobić sobie pamiątkę i wraz z Trybsonem wzięła udział w specjalnie zorganizowanej sesji zdjęciowej. Przypomnijmy: Trybson i Eliza w romantycznej sesji. To ich ostatnie takie zdjęcia przez porodem

Teraz przyszła mama poszła o krok dalej. Termin jej porodu zbliża się wielkimi krokami - rozwiązanie zaplanowane jest bowiem na pierwsze dni października. Eliza zrobiła kilka dni temu ostatnie badania USG, a zdjęciami pochwaliła się na Facebooku. Widać na nich dokładnie twarz dziecka, co wzbudziło ogromny entuzjazm wśród internautów, którzy próbują odgadnąć, jakiej płci będzie maleństwo. Sami zainteresowani na razie nie planują tego zdradzać.



Kochani długo się zastanawiałam czy dodać to zdjęcie, ale z racji tego, że dostaję od Was pełno przemiłych wiadomości i cieszę się niezmiernie, że nadal jesteście ze mną postanowiłam je dodać :))) Moje maleństwo jest bardzo aktywne i trzymało rączki przy główce, dlatego niestety nie widać dobrze buźki, lecz mam nadzieję, że rozpoznajecie gdzie ma oczko i nosek ;)) Jeśli chodzi o płeć dziecka to jednak na dzień dzisiejszy chcielibyśmy z Pawłem zachować to dla siebie. Buziaki dla Was - napisała pod zdjęciem Eliza.

Publikowanie takich zdjęć to już przesada czy znak czasów?

