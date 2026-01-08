Eliza Trybała i Paweł Trybała poznali się w pierwszym sezonie "Warsaw Shore". W drugim zrezygnowali z udziału w show, informując pozostałych uczestników, że spodziewają się dziecka. Dziś są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek. Eliza opowiedziała nam o tym, jakie są Victoria i Kornelia.

Eliza Trybała o córkach

Eliza i Trybson z "Warsaw Shore" wychowują dwie córki. Victoria jest już 11-latką, a jej młodsza siostra Kornelia niedawno skończyła 9. Zapytana przez nas o to, jaką jest matką, Eliza odpowiedziała bez zastanowienia:

Szczerze? Najlepszą na świecie!

Eliza Trybała nie ukrywa, że wraz z Pawłem sami wychowywali swoje dzieci, nie korzystając z pomocy bliskich ani niani.

Nawet jak zostawiam je teraz na nocowanki, to mamy do mnie dzwonią i mówią, że nigdy nie widziały tak dobrze wychowanych dziewczynek. To jest miód na moje serce. Wiem, że ona się wszędzie potrafią zachować, że są kulturalne, że są grzeczne, że mają dobre serduszka. Oprócz tego, że są urocze, są bardzo pomocne. Uważam, że bardzo dobrze je wychowuje.

Eliza Trybała chce być dla swoich córek nie tylko mamą ale i przyjaciółką. "Jakbym miała powiedzieć, co mi najbardziej w życiu wyszło to one". Nie jest jednak wobec siebie bezkrytyczna. Zobaczcie, co nam zdradziła, oglądając wideo dostępne powyżej.

