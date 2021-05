Grażyna Torbicka jest bezapelacyjnie jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Prezenterka mimo upływu lat wygląda tak, jakby czas się dla niej zatrzymał. Od lat jest wierna też tej samej fryzurze i zawsze prezentuje się elegancko i z klasą. Dawno niewidzianą gwiazdę ostatnio przyłapali paparazzi, kiedy kupowała warzywa u ulicznego sprzedawcy. Grażyna Torbicka po raz kolejny zachwyciła i... zaskoczyła idealną stylizacją, którą z powodzeniem można założyć na galę!

Zdjęcia paparazzi! Elegancka Grażyna Torbicka robi zakupy w warzywniaku.

Grażyna Torbicka od lat niezmiennie zachwyca swoim wyglądem. Prezenterka zawsze może się pochwalić idealnie ułożoną fryzurą i eleganckimi stylizacjami. Słowa "modowa wpadka" w jej przypadku nie istnieją! Wygląda na to, że gwiazda dba też o zdrowe odżywianie. Paparazzi przyłapali ostatnio Grażynę Torbicką, która zatrzymała się, aby zrobić zakupy w przyulicznym warzywniaku. Prezenterka zrobiła naprawdę spore zapasy po czym wsiadła do swojego miejskiego SUV-a Alfa Romeo.

Największą uwagę zwraca jednak biały total look Grażyny Torbickiej. Gwiazda miała na sobie damski garnitur w jasnym kolorze z ozdobnymi klapami i kamizelką. To bardzo elegancki zestaw na co dzień i z powodzeniem sprawdziłby się na czerwonym dywanie. Jedynie sportowe buty sprawiają, że stylizacja zyskuje casualowy charakter... Sami spójrzcie!

Po zakupach Grażyna Torbicka wsiadła do swojego białego SUV-a. Prezenterka po raz kolejny udowodniła, że nawet na co dzień wybiera eleganckie zestawy. Od tej stylizacji aż trudno oderwać wzrok!