Ela Kawalec przyjechała do Polski! Na profilu pięknej modelki pojawiło się zdjęcie z Warszawy. Polska piękność na co dzień mieszka i pracuje w Miami. Co sprowadziło ją do ojczyzny. Wakacje, a może jakiś tajemniczny projekt, o którym dowiemy się już wkrótce?

Na miejsce swojego pobytu modelka wybrała luksusowy hotel Birstol. Czy Eli Kawalec towarzyszy Leonardo DiCaprio? Nie wiadomo. Jakiś czas temu zarówno polskie, jak i zagraniczne media rozpisywały się o rzekomym romansie hollywoodzkiego gwiazdora i polskiej modelki. Czy te doniesienia są prawdziwe? Zarówno modelka, jak i aktor milczą w tej sprawie...

Tymczasem, czekamy na więcej zdjęć Eli z pobytu w Polsce.

Leonardo DiCaprio i Ela Kawalec nie są już razem?! W Cannes Leo był widziany z inną modelką. Wiemy, kim ona jest!

Ela Kawalec przyjechała do Polski. Modelka pokazała zdjęcie z Warszawy.

Czy za piekną Elą do Polski trafi też Leonardo DiCaprio?