Eksperci ostrzegają przed podróżami na cmentarze! "Grobów do odwiedzania będzie znacznie więcej"

Eksperci ostrzegają przed masowymi podróżami na Wszystkich Świętych! Co się wydarzy jeżeli 1 listopada nie będziemy przestrzegać obostrzeń i całymi rodzinami spotkamy się przy grobach swoich bliskich? Słowa wirusologa prof. Tomasza Wąsika ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przerażają! Sprawdźcie, co powiedział na antenie Polsat News!

Wirusolog o odwiedzinach na cmentarzu 1 listopada

Od kilku dni chyba wszyscy zastanawiali się, czy w tym roku 1 listopada będziemy mogli odwiedzić groby swoich bliskich. W związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem pojawiły się głosy, że władze mogą zamknąć cmentarze w Polsce. Podczas konferencji prasowej nie wykluczał tego minister zdrowia, jednak później Jarosław Gowin zapewnił, że na Wszystkich Świętych cmentarze pozostaną otwarte. Wicepremier przypomniał jedynie, że w tym roku nie możemy zapominać o zasłanianiu ust i nosa na terenie cmentarza.

Tym razem wszyscy będą musieli nosić maseczki niezależnie od tego, czy w danym powiecie, gminie jest względnie bezpiecznie, czy gmina objęta jest żółtym lub czerwonym alertem - powiedział wicepremier.

Cmentarze będą więc otwarte, a to oznacza jedno - 1 listopada Polacy masowo ruszą na groby. Eskperci ostrzegają, że może się to zakończyć się tragicznie!

Jeżeli będziemy zachowywali się tak, jak do tej pory, czyli wszyscy ruszymy masowo na groby, wszyscy będziemy się spotykali, to to jest raj dla wirusa i będziemy mieli jeszcze gorszą sytuację niż teraz - tak na antenie Polsat News mówił prof. Tomasz Wąsik.

Słowa eksperta przerażają! Wirusolog apeluje, żeby na cmentarze nie jeździły całe rodziny.

Jeżeli możemy nie pojechać w tym roku na te groby, tylko część rodziny się tym grobem zajmie, to zróbmy tak. Jeżeli będziemy się zachowywać tak, jak do tej pory, to tych grobów do odwiedzania w przyszłym roku z powodu koronawirusa będzie znacznie więcej - dodał prof. Wąsik.

W podobnym tonie wypowiedział się również prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu we Wrocławiu.

Oczywiście zmarłym należy się szacunek, sam mam bliskie osoby na cmentarzach. Ale można je odwiedzić w innym terminie. Można to zrobić 25 października, można 5 listopada. Niekoniecznie trzeba iść na cmentarz akurat 1 listopada. Mówię to, żebyśmy wcześniej na ten cmentarz nie trafili sami. I to znacznie wcześniej niż na Wszystkich Świętych za rok- gazetawroclawska.pl cytuje słowa profesora.

A Wy wybieracie się w tym roku na cmentarze?

1 listopada cmentarze mają być otwarte.

Eksperci ostrzegają jednak przed masowymi podróżami na groby bliskich.