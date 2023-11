3 z 4

Nie da się ukryć, że modę na grzywki kilka tygodni temu zapoczątkowała Ania Lewandowska. Choć fryzura żony Roberta Lewandowskiego nie od razu przypadła fanom do gustu, dziś każda kobieta chce taką nosić. Czy Edycie do twarzy jest z grzywką? My jesteśmy zachwyceni metamorfozą! Tak samo jak jej fani.