Sytuacja Ukrainy budziła niepokój w Europie już od kilku miesięcy. Ostatnie wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów mogą jednak zwiastować poważniejszy konflikt, a zbrojną interwencją Rosji w napięciu żyje cały świat. Na ten temat wypowiadają się nawet gwiazdy show-biznesu, które zazwyczaj unikają wchodzenia w politykę. Przypomnijmy: Na Oscarach gwiazdy milczały na temat Ukrainy. Odważył się tylko Jared Leto

Głos w sprawie Ukrainy zabierają też polskie gwiazdy. Celebryci mocno wspierają naszych sąsiadów, wypowiadając się nie tylko w telewizji czy prasie, ale organizując również rozmaite akcje mające pokazać solidarność z Ukraińcami i sprzeciw przeciwko ingerencji Rosjan w sprawy ich państwa. Takiego poglądu nie podziela Edyta Pazura. Żona znanego aktora na swoim Facebooku dość ostro i krytycznie wypowiedziała się o pomyśle sankcjonowania Rosji przez NATO i Unię Europejską. Jej zdaniem, Ukraińcy nigdy podobnej pomocy Polsce nie udzielili - wręcz przeciwnie.



Sankcje na Rosję? Dobry żart. Chyba co niektórzy utracili poczucie rzeczywistości... Ja wolę żyć w państwie gdzie panuje pokój. Najważniejsza dla mnie jest przyszłość moich dzieci, a nie widmo kolejnej wojny światowej. Europa? Ok. Ale to Polska jest najbliżej Ukrainy i Rosji i to na naszej granicy chcą rozstawić wojska. Nie pamiętam żeby w historii Ukraina pomogła Polakom. Za to dobrze pamiętam lekcje o "Rzezi na Wołyniu" gdzie wymordowano ponad 50 tysięcy Polaków. Mam nadzieję, że faktycznie nie zapomną tego, co dzisiaj Polska robi dla Ukrainy - czytamy na profilu Edyty.