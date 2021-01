Edyta Jungowska, czyli Bożenka z "Na dobre i na złe" od dziesięciu lat prowadzi własny biznes. W DDTVN opowiedziała, co teraz robi!

Edyta Jungowska pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN" i opowiedziała, jak powstało wydawnictwo, które razem ze swoim partnerem prowadzi już od dziesięciu lat. Aktorka przez wiele lat grała siostrę Bożenkę w uwielbianym prez widzow serialu "Na dobre i na złe". Niestety, w 2012 roku aktorka zniknęła z produkcji, a dziś wydaje audiobooki książek Astrid Lindgren. Okazuje się, że aktorka zajęła się tym przez przepadek. Sprawdźcie, co powiedziała Edyta Jungowska i zobaczcie najnowsze zdjęcia gwiazdy!

Edyta Jungowska w programie "Dzień dobry TVN" przyznała, że ze względu na pandemię koronawirusa już od wielu miesięcy nie pracuje jako aktorka. Teraz jednak skupia się na pracy w swoim wydawnictwie, które w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Gwiazda zdradziła, jak narodził się pomysł, żeby nagrywać audioboooki.

Zaczęło się przypadkiem, zaczęło się u nas w kuchni. Zaczęło się od tego, że ja czytałam mojemu dziecku "Pippi" w kuchni siedzieli goście , a potem zainspirowano mnie, a wręcz polecono i powiedziano "Edyta no nie może tak być, ty wiesz jaki to jest wysiłek, że będziesz nagrywać Pippi, że to trzeba wymyślić, wymyślić serię, grafikę, oprawę muzyczną, to jest wielka robota- zróbcie serę"- wspominała w "DDTVN".