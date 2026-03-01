Edyta Herbuś od dwóch lat wraz z partnerem Piotrem Bukowieckim zmaga się z wykańczaniem swojego wymarzonego domu pod Warszawą. Przez długi czas proces urządzania przeciągał się z powodu trudności związanych z ekipami remontowymi, dostawami materiałów i realizacją nietypowych pomysłów. Tancerka, mimo przeszkód, nie traciła zapału i systematycznie dzieliła się ze swoimi fanami kolejnymi etapami prac.

Kuchnia Edyty Herbuś: klasyka spotyka nowoczesność i zachwyca detalami

W końcu, po długim oczekiwaniu, Edyta Herbuś zdecydowała się ujawnić pierwszy fragment nowego domu. W jednym z ostatnich wpisów na Instagramie pokazała efekt końcowy kuchni, która wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Kuchnia łączy w sobie klasykę z nowoczesnością, a szczegóły aranżacji wywołały prawdziwą falę emocji wśród obserwatorów.

Nowa kuchnia Edyty Herbuś zachwyca połączeniem ciepłych, drewnianych elementów z nowoczesnym marmurowym blatem oraz minimalistycznymi, dwukolorowymi szafkami. To właśnie detale przykuły szczególną uwagę internautów. Na centralnym miejscu pojawia się kolorowy bukiet kwiatów, a ścianę zdobi spektakularny obraz w odcieniach czerwieni i różu, który nadaje wnętrzu wyjątkowego charakteru.

Nie zabrakło również praktycznych rozwiązań - kuchnia wyposażona jest w skórzane krzesła barowe, które świetnie współgrają z resztą aranżacji. Całość sprawia wrażenie zarówno przytulnego, jak i nowoczesnego wnętrza, które sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu i kulinarnym eksperymentom.

W swoim wpisie Edyta Herbuś z dumą podkreśliła, że to właśnie w nowej kuchni mogła w końcu zjeść swoją ulubioną bezę z owocami.

Tym oto sposobem, właśnie odkryłam przed Wami pierwszy fragment naszego nowego azylu... Kolejne smaczki zostawię na później - pisała jakiś czas temu, sugerując, że kolejne pomieszczenia domu także mogą zaskoczyć jej fanów.

Internauci nie kryją zachwytu: "Cudowna przestrzeń na tworzenie smakowitości"

Zdjęcia kuchni Edyty Herbuś nie przeszły bez echa w mediach społecznościowych. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami, w których nie szczędzili słów uznania.

Piękne wnętrze i P.Edyta również. Cudownie.

Gustowna kuchnia i bardzo trafny i praktyczny wybór z kuchennym blatem.

Piękna Edyta w pięknej kuchni z zapewne smaczną bezą. Wszystko ze sobą współgra! Cudowna przestrzeń na tworzenie smakowiości - czytamy w w komentarzach.

Nowy dom Edyty Herbuś pod Warszawą z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy. Tancerka zapowiedziała, że to dopiero początek prezentowania efektów wykańczania swojej wymarzonej przestrzeni.

Proces remontu trwał dwa lata

Remont i urządzanie nowego domu nie były dla Edyty Herbuś i jej partnera łatwą przygodą.

Mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową. Pewne rzeczy można zaplanować, a na inne nie masz wpływu. To są różne ekipy, dostawy materiałów, nasze pomysły, które czasem trzeba realizować w niestandardowy sposób. Czas jest tym wyzwaniem - tłumaczyła w rozmowie z Pomponikiem.

Dwa lata konsekwentnej pracy, nieustannych kompromisów i walki z przeciwnościami wreszcie zaowocowały pierwszym spektakularnym efektem. Edyta Herbuś nie ukrywa dumy ze wspólnie realizowanej wizji domu z Piotrem Bukowieckim i zapowiada, że kolejne etapy urządzania wnętrz będą równie interesujące.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia