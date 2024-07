Edyta Górniak już za tydzień - 8 października zaśpiewa w duecie z Ewą Farną! Piosenkarka zapowiedziała na swoim profilu na Facebooku, że na kolejnym koncercie w ramach trasy "LoVe 2 LoVe" na scenie będzie towarzyszyć jej również Mieczysław Szcześniak i Glaca. Przy okazji gwiazda podziękowała swoim fanom za udział w koncercie, który odbył się w miniony weekend w Płocku.

Koncert w Płocku przypomniał mi, jak piękną obchodzimy rocznicę i jak jestem szczęśliwa, że wróciłam już do zdrowia. Przypomniał mi także Naszą więź, Naszą historię i to, jak piękne są wspólne chwile radości, zabawy i refleksji. Dziękuję za Cudowną atmosferę Koncertu w Płocku, za kwiaty, listy i prezenty od Was. Gdyby tylko uważnie się przyjrzeć, każdy moment Naszego życia z jakiegoś powodu jest ważny. Tak wiele przegapiamy.. Myślę o Was ciepło i czekam kolejnych spotkań muzycznych. Już w tym tygodniu kierunek WROCŁAW W piątek, z "DJ set LIVE" zaśpiewam na urodzinach klubu GreY. A Nasze spotkanie Jubileuszowe, w ramach trasy "LoVe 2 LoVE" już w przyszłym tygodniu - 8 Października! Moimi Gośćmi muzycznymi w Hali Stulecia będą: Mieczysław Szcześniak, GLACA, oraz... Ewa Farna PS. Pijcie dużo wody z cytryną, aby wspomóc odporność.