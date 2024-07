Edyta Górniak rozpłakała na wizji! Piosenkarka odwiedziła program "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem. Piosenkarka szczerze wyznała, co się z nią działo przez ostatnie dni, kiedy to trafiła do szpitala. Diva przyznała, że przez ostatnie pół roku miała zaledwie 3,5 dnia wolnego, resztę czasu wypełniała intensywna praca. Efekt? Osłabienie organizmu. Krytycznym momentem okazał się jednak ten, w którym Edyta Górniak zażyła w Nowym Jorku silne lekarstwa. Gwiazda musiała znaleźć się w USA pod opieką lekarską, wydawało się, że już wrociła do zdrowia. Jednak tuż po powrocie do Polski znowu trafiła do szpitala.

- Poziom osłabienia i brak odporności spowodował, że zaczęłam się bardzo źle czuć. Chcę też powiedzieć, bo też czytałam różne komentarze: żaden lekarz nie jest winny, nikt mnie nie zmuszał, żeby zażywać jakieś leki, ja je przyjęłam świadomie. Ponieważ nie zażywam chemii, ponieważ w Stanach są leki dużo bardziej stężone, ludzie mają większą wagę w Stanach, więc ta dawka, którą przyjęłam spowodowała, że spadło moje ciśnienie. Nie zatrzymała się akcja serca, ale spowolniła się. Miałam okropne myśli, nabrałam pokory. Raczej już nie będę latała bez mojego syna, raczej już nie będę latała sama bo cóż z tego że się ma ubezpieczenie, jednak różne rzeczy się zdarzają i jak się jest tak daleko od domu i jest się z obcymi osobami w większości, to się ma dużo różnych przemyśleń... Nie chce się rozczulać nad sobą, nie jestem tą osobą, która będzie wystawiała zdjęcia z kroplówkami, ale dziękuje za wszystkie słowa troski.

Po szczerym wyznaniu Edyty Górniak, prowadzący zapytał ją, czy nie powinna zadbać o siebie i zwolnić tempo. Wypowiedź Michała Olszańskiego bardzo wzruszył gwiazdę, która łamiącym głosem wyznała, że nie zamierza zejść ze sceny.

- Ja proszę państwa kocham ludzi i całe moje 25 lat z pełnym oddaniem kocham dawać muzykę ludziom- to jest moja misja, to jest moje szczęście, mój sens życia. Więc ja nie zejdę ze sceny...

Przy okazji Edyta Górniak zaprosiła na swój najbliższy koncert, który odbędzie się już w sobotę w Płocku.

