Edyta Górniak zaśpiewa z Donatanem! Okazuje się, że artystka zaprosiła znanego producenta muzycznego do wspólnego występu podczas finału jej trasy koncertowej Love2Love, który odbędzie się już 20 listopada w Warszawie. To już kolejna gwiazda z którą zaśpiewa Edyta Górniak. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że razem z divą na scenie zaprezentuje się Cleo. Edyta Górniak w rozmowie z Faktem zdradziła, dlaczego zdecydowała się na zaskakujący duet z Donatanem.

Chciałam zrobić coś nieprzewidywalnego i postanowiłam zaprosić kogoś, kto mi podpadł i był złośliwy wobec mnie. Donatan kiedyś mówił, że rzekomo wtargnął do mojej garderoby, co jest niezgodne z prawdą, bo mam bardzo dobrą ochronę osobistą i nikt nie może tam wejść. Szczególnie jak się przebieram. Poznałam go jakiś czas temu w pociągu w drodze do Krakowa i zyskał moją sympatię. Przygotujemy więc muzyczną petardę - przyznała gwiazda w Fakcie.