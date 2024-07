Edyta Górniak zaśpiewa na Festiwalu Muzyki Filmowej! 28 maja, w tę sobotę, w Krakowie odbędzie się gala, na którą została zaproszona Edyta Górniak, a koncert będzie dotyczył muzyki i piosenek z filmów animowanych. Dlatego Górniak zaśpiewa swoją piosenkę, którą nagrała do produkcji "Pocahontas". Czy pamiętacie piosenkę "Kolorowy wiatr"? To właśnie ten hit zaśpiewa Edyta, która będzie miała tego dnia niezwykłych słuchaczy, bowiem na koncert zostali zaproszenie przedstawiciele studia Walta Disneya! Spośród wielkich gwiazd, które śpiewały do animacji Disneya, tylko Edyta Górniak została zaproszona jako gość specjalny. Na scenie towarzyszyć będzie jej orkiestra, dlatego jesteśmy pewni, że będzie to wyjątkowe wykonanie.

Reklama

Zobacz także: Wiemy, kto zastąpi Edytę Górniak w jury The Voice of Poland!

Dla tych, którzy nie pamiętają, albo pamiętają, ale i tak chcą posłuchać - teledysk do piosenki "Kolorowy wiatr" z Pocahontas!

Zobacz także

Edyta Górniak w teledysku była przebrana za Indiankę.

Reklama

Pocahontas w połowie lat 90. była kultową bajką.