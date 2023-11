Pierwszy odcinek programu "My Way" obfitował w wiele emocji. Edyta Górniak nie tylko uczyła się znaków drogowych i próbowała zmienić koło w samochodzie, ale i wspomniała swojego męża Dariusza Krupę. Gwiazda wyjawiła, dlaczego zakochała się w ojcu Allana i jak radziła sobie po rozwodzie. Okazuje się, że nauka jazdy samochodem może też okazać się tłem dla jej zwierzeń. Przeczytajcie!

Edyta Górniak o Dariuszu Krupie

Edyta Górniak była żoną Dariusza Krupy w latach 2005-2010. Para doczekała się jednego syna, Allana, który urodził się rok przed zawarciem małżeństwa. Po rozstaniu pary chłopiec został z matką. Na razie nie poszedł w jej ślady i nie zamierza być wokalistą. Allan pasjonuje się militariami i marzy o tym, aby zostać żołnierzem.

Do tej pory Edyta Górniak rzadko mówiła o Dariuszu. Rozwód był dla niej ciężki, tym bardziej, że wszystkiemu przyglądało się małe dziecko. Gwiazda w programie "My Way" powróciła do tamtego okresu. Dlaczego związała się z Dariuszem? Okazuje się, że piosenkarka zawsze pragnęła mieć dużą rodzinę, taką którą miał Krupa, i taką której ona nigdy nie miała.

Jak poznałam ojca Allana to on miał bardzo dużą rodzinę. Ja się zakochałam w tej rodzinie, nie w tych ludziach, bo nie zdążyłam ich poznać tak naprawdę, ale jakby w tym obrazku, że gdybym ja wyszła za mąż to miałabym te wszystkie ciocie, babcie, to wszystko czego nie miałam. Ja po prostu poszłam tak trochę na oślep - wyznała Edyta.

Dodała, że muzyk oczarował ją. Dla niego zostawiła międzynarodową karierę.

On mnie oczarował w taki sposób, że powiedział mi, że: "jeśli ty jesteś gotowa, to ja chcę mieć dziecko, psa, dom i niedziele ze wszystkimi". I ja tak: "och, naprawdę? Okay". Poszłam za rodzinnością. Zostawiłam karierę międzynarodową, jak poznałam człowieka, który się nie bał tego wszystkiego o czym marzyłam, to poszłam po prostu.

Edyta Górniak i Dariusz Krupa rozwiedli się, gdy Allan miał 5 lat. Piosenkarka wyprowadziła się z domu z dzieckiem. W nowym miejscu odtworzyła chłopcu pokoik, który miał wcześniej. Starała się, aby dziecko nie doznało zbyt wielkiego szoku w związku z tym, że rodzice nie mieszkają już razem. Niemniej jednak Allan był bardzo płaczliwy. Okazało się, że chłopiec płacze z powodu matki, ponieważ widzi jak ta się smuci.

Pamiętam, że był płaczliwy, więc ja go pytałam: "Dlaczego syneczku płaczesz?". On mi nie odpowiadał, nie odpowiadał, i wreszcie któregoś dnia mi powiedział: "Ja płaczę, bo ty płaczesz". A ja nawet nie wiedziałam, że płaczę, bo byłam tak skupiona na tym, żeby jemu się jak najmniej złego wydarzyło poprzez zmiany w jego życiu, że brałam go na koniki, na wyścigi, poświęcałam mu zawsze uwagę, wszystko robiliśmy wspólnie. Tylko, że ja cały czas płakałam - wyznała Edyta.

Nastolatek również występuje z Edytą w programie. W pierwszym odcinku nie wspomniał swojego ojca. Czy zrobi to później?

Edyta i Dariusz byli małżeństwem przez 5 lat.

Allan chce zostać żołnierzem.