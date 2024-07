Wczoraj podaliśmy informację, że Edyta Górniak zagra w bollywoodzkim filmie. Oczywiście był to nasz żart primaaprilisowy. Niektórych z was udało nam się wkręcić, ale najwierniejsi fani gwiazdy wykazali się czujnością i od razu przejrzeli nasze zamiary. Dziś oficjalnie dementujemy tę informację. Edyta nie zagra w Bollywood :-) Możemy jednak zapewnić, że jeżeli tak się stanie na pewno czytelnicy AfterParty.pl dowiedzą się o tym jako pierwsi. A póki co, już na poważnie, zdradzamy inne zagraniczne plany Edyty: Edyta wyda płytę za granicą

A primaaprilisowy news wyglądał tak:

Rok 2013 dla Edyty Górniak zapowiada się w wyjątkowo intensywnie! Gwiazda lada dzień wyda swoje pierwsze DVD z zapisem znakomitego koncertu jaki nagrała dla telewizji HBO, planuje premierę nowego albumu, a teraz okazało się, że... zagra w filmie! Piosenkarka kilka dni temu wyjechała z Polski do Azji (zobacz: Wiemy z kim i gdzie Edyta spędza święta). Jak dowiedziało się Afterparty.pl, nie jest to wyjazd wypoczynkowy a zawodowy: diwa dostała propozycję zagrania w bollywoodzkiej produkcji!

- Edyta zagra samą siebie, czyli europejską piosenkarkę. Producenci byli pod wrażeniem jej utworów i głosu. Poza tym zrobiło na nich wrażenie to jaką karierę udało jej się dotychczas osiągnąć. W zasadzie producenci znaleźli ją w Portugalii, gdzie jej single są bardzo popularne do dzisiaj. - mówi nam znajoma gwiazdy.

W filmie polska piosenkarka zagra gwiazdę, o której względy rywalizować będą dwaj przystojniacy, ale tylko jeden z nich podbije jej serce. Pierwsze zdjęcia mają ruszyć już w maju, więc Górniak już zaczęła intensywnie ćwiczyć do roli.

- Edyta nie miała najmniejszego problemu z układem choreograficznym. Próby poszły znakomicie. Podjęła to wyzwanie, bo występ w bollywoodzkim filmie to nowe wywzwanie i prawdziwa frajda. Zwłaszcza, że producenci traktują ją jak wielką gwiazdę i w zasadzie zgodzili się na wszystkie warunki.

Film ma wejść do kin na przełomie 2013 i 2014 roku, również w Polsce. Edyta ma także nagrać piosenkę przewodnią. Czy udział Górniak przyczyni się do jego popularności w naszym kraju? Nie mamy co do tego wątpliwości, dlatego trzymamy kciuki za kolejne sukcesy gwiazdy. Po raz kolejny udowadnia ona, że jest najlepszą ambasadorką polskiej muzyki na świecie.

