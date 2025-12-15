Edyta Górniak, jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, została przyłapana przez paparazzi w wyjątkowo naturalnym wydaniu. Podczas przechadzki po mieście piosenkarka prezentowała się bez makijażu.

Edyta Górniak wyglądała świeżo i naturalnie w ciepłym jasnym futerku, różowym kapeluszu i pastelowej marynarce. Taka odsłona Górniak to rzadkość, ponieważ zazwyczaj widujemy ją w pełnym makijażu, dopracowanych kreacjach i nienagannym wizerunku scenicznym. Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi!

Edyta Górniak przed Polsatem zaskakuje paparazzi

W piątkowe popołudnie Edyta Górniak została zauważona przez fotoreporterów, gdy opuszczała siedzibę Polsatu. 53-letnia wokalistka, tym razem przyciągnęła uwagę nie swoim głosem, lecz uśmiechem. Artystka nie tylko promieniała, ale też posyłała paparazzi buziaki. Jej zachowanie wskazywało na wyjątkowo dobry nastrój. Fotoreporterzy uchwycili moment, w którym z uśmiechem pozowała przed wielką choinką.

Podczas wizyty przed siedzibą Polsatu, Edyta Górniak zaprezentowała się w zimowej stylizacji. Miała na sobie jeansy, kremowy kożuch, różową koszulę z dopasowaną marynarką, ciepłe buty oraz puchatą czapkę. Co więcej, Edyta Górniak trzymała w ręku kosz z łakociami. Można przypuszczać, że był to upominek z okazji zbliżających się świąt. Zachowanie Edyty Górniak było dla fotoreporterów niespodziewane. Zamiast unikać aparatów, artystka z chęcią pozowała, posyłając uśmiechy i całusy.

