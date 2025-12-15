Edyta Górniak wyszła z domu bez makijażu. Paparazzi zrobili jej zdjęcia
Edyta Górniak została przyłapana przez paparazzi. Gwiazda chętnie pozowała przy świątecznej choince, a uwagę zwraca modne nakrycie głowy. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia artystki. Widać, że dobry humor jej dopisywał.
Edyta Górniak, jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, została przyłapana przez paparazzi w wyjątkowo naturalnym wydaniu. Podczas przechadzki po mieście piosenkarka prezentowała się bez makijażu.
Edyta Górniak wyglądała świeżo i naturalnie w ciepłym jasnym futerku, różowym kapeluszu i pastelowej marynarce. Taka odsłona Górniak to rzadkość, ponieważ zazwyczaj widujemy ją w pełnym makijażu, dopracowanych kreacjach i nienagannym wizerunku scenicznym. Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi!
Edyta Górniak przed Polsatem zaskakuje paparazzi
W piątkowe popołudnie Edyta Górniak została zauważona przez fotoreporterów, gdy opuszczała siedzibę Polsatu. 53-letnia wokalistka, tym razem przyciągnęła uwagę nie swoim głosem, lecz uśmiechem. Artystka nie tylko promieniała, ale też posyłała paparazzi buziaki. Jej zachowanie wskazywało na wyjątkowo dobry nastrój. Fotoreporterzy uchwycili moment, w którym z uśmiechem pozowała przed wielką choinką.
Podczas wizyty przed siedzibą Polsatu, Edyta Górniak zaprezentowała się w zimowej stylizacji. Miała na sobie jeansy, kremowy kożuch, różową koszulę z dopasowaną marynarką, ciepłe buty oraz puchatą czapkę. Co więcej, Edyta Górniak trzymała w ręku kosz z łakociami. Można przypuszczać, że był to upominek z okazji zbliżających się świąt. Zachowanie Edyty Górniak było dla fotoreporterów niespodziewane. Zamiast unikać aparatów, artystka z chęcią pozowała, posyłając uśmiechy i całusy.
Zobacz także:
- Oto gwiazdy Sylwestra Polsatu 2025/2026! Obok Kozidrak wystąpią m.in. Skolim i Alicja Majewska
- Edyta Górniak kończy 53 lata. Allan Krupa opublikował poruszający wpis o mamie
1 z 5
Edyta Górniak została przyłapana przez paparazzi po raz pierwszy od dawna.
2 z 5
Widać było, że artystka jest w świetnym humorze.
3 z 5
W ręce trzymała świąteczny kosz z prezentami i widać, że udzieliła jej się bożonarodzeniowa atmosfera.
4 z 5
Edyta Górniak pozowała nawet przy gigantycznej choince, która znajduje się przed siedzibą Polsatu.
5 z 5
Uwagę przyciąga stylizacja artystki. Różowa koszula, pastelowa marynarka i futrzany kapelusz to strzał w dziesiątkę. Piosenkarka w takim wydaniu prezentowała się doskonale.