Edyta Górniak, znana polska wokalistka, niewiele mówi na temat swojego życia prywatnego, a w szczególności - uczuciowego. Od lat spekuluje się na temat tego, czy jej serce jest zajęte. Teraz artystka przerwała milczenie i postawiła sprawę niezwykle jasno.

Edyta Górniak nie szuka miłości?

Edyta Górniak w szczerej rozmowie z reporterem serwisu Pomponik zaskoczyła odważnym wyznaniem na temat swojego życia uczuciowego. Zapytana o obecność miłości w jej życiu, wyznała bez ogródek:

Nie poszukuję miłości

Górniak przyznała, że nie odczuwa potrzeby bycia z kimkolwiek, ponieważ nie czuje w sobie „luki”, którą należałoby wypełnić drugą osobą.

Miłości potrzebujemy przede wszystkim wtedy, kiedy potrzebujemy, żeby ktoś obok, coś w nas uzupełnił, a ja nie mam takiego uczucia, że mam jakąś lukę przy sobie, czy w sobie. Więc to, co potrzebuję, podarowałam sobie sama. Wypełniłam przestrzenie. Ja mam cały wszechświat. To jest więcej, niż można udźwignąć. Niczego mi nie brakuje

Choć wokalistka z sympatią patrzy na pary, które po latach trwają w romantycznych związkach, sama nie widzi siebie w takiej relacji.

Kiedy patrzę na swoich bliskich, przyjaciół, którzy po wielu, wielu latach nadal się bardzo kochają i są romantyczni. To jest piękne widzieć to. Uważam, że fajne to jest, być romantycznym. Nie wiem, czy bym umiała być jeszcze romantyczna w sumie. Odzwyczaiłam się już chyba

Słowa Edyty Górniak są zaskakujące, biorąc pod uwagę medialne spekulacje na temat jej życia osobistego. Przez długi czas łączona była z różnymi mężczyznami, jednak artystka wielokrotnie zaprzeczała tym doniesieniom.

Sylwestrowa noc z Edytą Górniak

Edyta Górniak szykuje się do sylwestrowego koncertu. Już wkrótce wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 organizowanej w Toruniu. Wydarzenie transmitowane będzie na żywo 31 grudnia od godziny 19:45 na antenie Polsatu. Wokalistka zaprezentuje największe hity ze swojego repertuaru. Na scenie towarzyszyć jej będą m.in. Beata Kozidrak, Ania Wyszkoni, Norbi, Skolim, Zenek Martyniuk oraz Majka Jeżowska.

W sieci pojawiły się pogłoski, jakoby Edyta Górniak miała otrzymać 150 tysięcy złotych za sylwestrowy występ. Wokalistka stanowczo odniosła się do tych informacji, tłumacząc, że kwoty nie mogą być ujawniane.

