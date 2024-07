1 z 6

Jesień w telewizji upłynie pod znakiem wielkiego powrotu Edyty Górniak, która została trenerką w trzeciej edycji The Voice of Poland. Producenci liczą, że diwa przyciągnie rzesze fanów przed ekrany telewizorów, a póki co muszą spełnić jej wszystkie zachcianki i wymagania. Przypomnijmy: Znamy zachcianki Edyty Górniak w "The Voice"

Kilka dni temu odbyły się pierwsze castingi do programu z serii "Przesłuchania w ciemno", a w sieci zadebiutowało pierwsze nagranie, na którym widzimy Edytę w roli jurorki. Górniak na odcinki castingowe postawiła na luźną, sportową wręcz stylizację, ale liczymy, że w kolejnych etapach zobaczymy już bardziej efektowne kreacje.

Górniak zachwyciła się m.in. młodym wokalistą, Bartłomiejem Broniewskim, który wykonywał utwór "Always on my mind". Jak twierdzą osoby uczestniczące w castingach do The Voice, Edyta jest niezwykle spontaniczna i emocjonalna w trakcie występów, ale służy też rzeczową i profesjonalną oceną.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia Górniak jako jurorki w The Voice of Poland: